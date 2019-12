Gheorghe Hagi se plânge de elevii săi: Nu îmi place că unii jucători se accidentează aşa de uşor

Antrenorul formaţiei Viitorul Constanţa, Gheorghe Hagi, este nemulţumit de faptul că jucătorii săi se accidentează destul de uşor deşi echipa nu a disputat multe meciuri în această toamnă, pentru partida de luni cu Voluntari lipsind din cauza problemelor medicale Achim şi Eric, ultimul absentând trei luni din acest motiv. Hagi a precizat că din cauza accidentărilor în ultimele partide Viitorul l-a avut în teren pe Louis Munteanu, jucători în vârstă de 17 ani, potrivit News.ro.

Hagi a declarat sâmbătă după amiază, într-o conferinţă de presă, că echipa sa a avut probleme la finalizare în ultimele două partide, când nu a reuşit să înscrie.

“E un meci în deplasare, ne gândim la cele trei puncte, trebuie să marcăm, din păcate în ultimele 2 meciuri nu am marcat. Cred că acolo s-a făcut diferenţa negativă, în ultimii 30 de metri nu am mai fost penetranţi, nu am combinat şi am avut de suferit la finalizare. În rest, eu zic că lucrurile au fost în regulă, lăsând la o parte anumite aspecte personale”, a afirmat Hagi.

Antrenorul Viitorului spune că Voluntari este o echipă cu un antrenor experimentat.

“Cu Voluntari e un meci greu, chiar dacă e o echipă pe ultimul loc, are un antrenor experimentat, un antrenor foarte bun, mijlocaşi foarte buni şi sperăm ca noi să o facem mai bine ca ei pentru că avem nevoie de victorie, de trei puncte”, a mai afirmat Hagi.

El nu va conta în acest meci pe Achim şi Eric accidentaţi, Mladen este suspendat, dar Iancu, Ganea şi Casap au revenit la antrenamente

Hagi este nemulţumit de faptul că unii jucători se accidentează uşor.

“Nu îmi place că unii jucători se accidentează aşa de uşor. Cred că am jucat puţin în această toamnă, am ieşit din Cupă, le-am şi zis astăzi că nu văd motive de ce unii au căzut aşa accidentaţi. Adică, Eric să lipsească două luni şi ceva sau trei luni. Şi iar are o problemă, după ce a avut o problemă. Asta e, ce să fac? Trebuie să mă adaptez la ce am, ce îmi rămâne şi să joc cu Louis Munteanu de 2002. Asta nu vedeţi? Că Viitorul joacă de două, trei etape cu un băiat de 2002 în teren”, a mai afirmat Hagi.

Meciul dintre Voluntari şi Viitorul Constanţa va avea loc în data de 9 decembrie, de la ora 20.30