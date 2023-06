Kosovo-România | Reacțiile tricolorilor Nicolae Stanciu și Ianis Hagi

Nicolae Stanciu a declarat, vineri seară, după meciul României cu Kosovo, scor 0-0, că tricolorii au demonstrat la Priştina că ştiu să lupte şi a precizat că punctul obţinut va cântări mult la finalul campaniei de calificare, anunță news.ro.

“Sunt mulţumit, având în vedere condiţiile în care s-a disputat acest meci. Ştiam că va fi un meci de luptă. Cred că am răspuns foarte bine ca echipă, şi individual. Rezultatul de 0-0, un punct pentru noi, este ok. S-a creat un grup extraordinar de unit, cum n-a mai fost de multă vreme la echipa naţională. Astăzi am demonstrat că ştim să şi luptăm, să ne batem cu ei când e nevoie. Am muncit pentru acest punct şi sunt convins că la sfârşitul campaniei acest punct va cântări mult. Un joc de luptă la care noi ne-am adaptat”, a spus Stanciu la Digi Sport.

El a vorbit şi despre faptul că tricolorii au fost huiduiţi de publicul gazdă înainte de startul jocului: “Doare. Dar vor veni şi ei la Bucureşti şi vor vedea acolo cum e. E o lipsă de respect din partea oamenilor de aici”.

O altă reacție vine din partea lui Ianis Hagi care a declarat după meciul cu Kosovo, scor 0-0, că se bucură că a jucat şi că tricolorii își doresc trei puncte în următoarea confruntare, cu Elveţia.

“Sunt mândru de ce am realizat, că am reuşit să intru din nou în circuitul naţionalei. Sunt bucuros că am jucat şi acum sunt pregătit pentru următorul meci. La echipa naţională nu îţi garantează nimeni că terenul e perfect, trebuie să te adaptezi. Contează tactica, mai ales la nivelul ăsta. Doar nu mergem acolo să ne prezentăm să ce... Vrem trei puncte în Elveţia. Vreau să joc, asta e clar. Îmi doresc să câştigăm”, a spus Ianis Hagi.

Echipa naţională a României a remizat, vineri seară, în deplasare, scor 0-0, cu selecţionata din Kosovo, în Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024.Luni, naţionala va întâlni Elveţia, în deplasare, de la ora 21.45.