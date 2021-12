Lewandowski se consideră mai bun decât Messi sau Ronaldo

Robert Lewandowski a fost rugat recent să își exprime opinia referitor la cel mai bun fotbalist al lumii în acest moment, fiind pus să aleagă între Messi și Ronaldo. Răspunsul său nu a fost lipsit de modestie, spunând că el este cel mai bun.

De asemenea, el a pus sub semnul întrebării decizia Ballon d'Or de a-i acorda lui Messi râvnitul premiu în acest an, după ce anul trecut premiile au fost anulate din cauza pandemiei de COVID 19.

Luni, în cadrul Dubai Globe Soccer Awards, când a fost întrebat ce părere are despre dezbaterea Messi sau Ronaldo, privitoare la cel mai bun jucător de fotbal al momentului, polonezul a spus: "Îl aleg pe Lewandowski".

Și a continuat cu privire la Balonul de Aur: „Am avut atât de multe semne de întrebare referitor la Balonul de Aur. Anul trecut l-au anulat, nu am putut merge, cu toate că am câștigat tot ce puteam câștiga. Anul acesta am marcat 69 de goluri într-un sezon, așa că știți...Cred că am făcut tot ce am putut să fac, pentru că în Liga Campionilor împotriva lui PSG am fost accidentat, nu am putut juca."