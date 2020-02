Ludovic Orban, replică SPUMOASĂ pentru Traian Băsescu: Un cetățean care face declarații fără fundament

Premierul Ludovic Orban susține că declarațiile fostului președinte Traian Băsescu, cel care spunea că președintele Klaus Iohannis nu-l va numi premier pe termen lung, nu au niciun fundament și se întreabă cum va putea Iohannis să nu îl desemneze premier pe liderul partidului care va câștiga alegerile parlamentare.

”Mă puneți să răspund la întrebările unui cetățean, care a fost timp ce 10 ani președinte al României, dar ale cărui declarații nu au nicio bază. Să își vadă de mandatul său de europarlamentar, pentru că nu are niciun fundament. De mai mulți ani, politicieni și analiști politici se chinuie să arate că relația dintre mine și președintele Klaus Iohannis nu este una bună. Eu vă spun că relațiile dintre noi sunt chiar foarte bune.

Știți cum este: un nebun aruncă o piatră și o sută de înțelepți se chinuie să scoată piatra. Premierul României va fi președintele partidului care va câștiga alegerile, iar obiectivul meu ca președinte al PNL este să câștig alegerile. Cum ar putea domnul Iohannis să nu desemneze premier pe liderul partidului care a câștigat alegerile.

Adevărul este că în ultimii ani am obținut foarte multe victorii, am câștigat alegerile europarlamentare, am câștigat, alături de președinte la referendum, PNL și Klaus Iohannis a obținut victoria în alegerile prezidențiale, am impus un Guvern liberal, care timp de 3 luni a luat măsuri foarte bune. Acesta este adevărul și orice alte tâmpenii spune unul sau altul”, a spus Ludovic Orban, la Gândul Live.