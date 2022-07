Ministrul Rafila îi dă replica lui Raed Arafat: 'Niciodată nu am fost specialist în dezinformare. Nu este vorba decât despre o interpretare tendenţioasă'

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, continuă disputa cu şeful DSU Raed Arafat, catalogând drept „o confuzie” ideea conform căreia Ministerul Sănătăţii ar dori preluarea serviciului SMURD. El spune că nu consideră normal ca activitatea unor structuri finanţate şi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, cum sunt unităţile de primiri urgenţe şi ambulanţa, să poată fi coordonată din alte ministere. Rafila pledează pentru „depersonalizarea” instituţiilor.

Ministrul Sănătăţii vorbeşte despre ”maşinile albe”, referindu-se la cele ale Serviciilor de Ambulanţă, după ce descrisese drept „maşinile care au vopseaua roşie” autospecialele SMURD.

„Colegii de la SMURD, am toată aprecierea în ceea ce priveşte activitatea pe care o au de a interveni în situaţiile de urgenţă, asta nu are însă nimic ce a face cu nevoia oamenilor din această ţară de a beneficia de serviciile şi de a aduce în prim plan şi de a evidenţia serviciile de ambulanţă - şi ca să facem referire la culori, maşinile vopsite în alb, ca să nu fie niciun fel de confuzie – activitatea medicalizată de acordare a asistenţei medicale de urgenţă este covârşitoare în zona serviciilor de ambulanţă, acest lucru trebuie recunoscut şi cred că este o responsabilitate a tuturor să folosim cât mai bine resursele publice, să nu dublăm anumite activităţi sau să le facem eficiente. (...) Am tot respectul şi aprecierea pentru colegii de la SMURD, dânşii apelează, din când în când, la profesionişti din sistemul de sănătate ca să echipeze SMURD-ul. Cred că nu este o greşeală să informăm corect opinia publică, eu sunt specialist în informarea corectă a opiniei publice, niciodată nu am fost specialist în dezinformare”, a adăugat ministrul, potrivit news.ro.

Alexandru Rafila mai spune că „nu este vorba decât despre o interpretare tendenţioasă, probabil, a spuselor” sale referitoare la activitatea SMURD.

Întrebat care este situaţia, din punct de vedere legal, în ceea ce priveşte activitatea în medicina de urgenţă, Rafila spune că nimic nu s-a schimbat.

„Situaţia este cea pe care o cunoaşteţi, există o anumită legislaţie, ea e interpretată într-un mod au în alt mod de către ni sau de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. Eu sunt deschis la un dialog, nu am niciun fel de problemă să ave un astfel de dialog, dar eu cred că accesul oamenilor din această ţară la serviciile medicale de urgenţă medicalizate cred că trebuie să fie prioritar”, a afirmat Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătăţii explică situaţia privind unele servicii de urgenţă finanţate de ministerul pe care îl conduce: „E ca şi când dumneavoastră lucraţi la Digi 24 şi activitatea dumneavoastră e coordonată de a Antena 3”.

„Nu trebuie să preluăm totul. Nu vreau să perpetuăm această confuzie. Se face această confuzie care cel puţin la începutul anului a fost extrem de mediatizată: Ministerul Sănătăţii vrea să preia SMURD. Ministerul Sănătăţii nu vrea să preia absolut nimic, Ministerul Sănătăţii trebuie să răspundă mandatului pe care îl are ca şi responsabil pentru sănătatea populaţiei, conform actelor normative care indică clar responsabilitatea Ministerului Sănătăţii: unităţile de primiri urgenţe şi ambulanţa sunt finanţate integral de către Ministerul Sănătăţii, iar integrarea activităţilor este una în situaţii care necesită acest tip de integrare iar această noţiune introdusă referitoare la coordonare operativă sau operaţională este un termen care este unic în legislaţia românească probabil. Gândiţi-vă cum ar fi dacă toate activităţile unor ministere ar fi coordonate de la alte ministere şi nu mă refer la domeniul sanitar. Cred că ar fi un grad înalt de nefuncţionalitate în societatea românească”, adaugă ministrul.

El spune că nu a fost „o discuţie explicită” pe acest subiect în coaliţia de guvernare, dar adaugă că speră să existe „o discuţie onestă şi care să fie în folosul pacienţilor, nu în folosul persoanelor”.

„Legăm prea mult instituţiile de persoane, instituţiile trebuie depersonalizate, nu mai putem să legăm un anumit tip de activitate doar de persoana cuiva. E clar că noi avem o datorie şi avem o datorie şi mai mare pentru viitor încât să facem sistemul de sănătate funcţional şi sustenabil inclusiv din punctul de vedere al resurselor, din punct de vedere financiar. Dacă vom merge pe această duplicare de activităţi, dacă vom merge pe hipertrofierea unor structuri în detrimentul serviciilor medicale prespitaliceşti şi în detrimentul dezvoltării serviciilor de ambulanţă, atunci într-adevăr vom avea o problemă. Iar disputa pe care dvs. aţi sesizat-o în aceste zile sau în lunile trecute va fi dată uitării, însă problema majoră va fi legată de modul cum funcţionează şi mai ales cum finanţăm sistemul de sănătate”; a conchisAlexandru Rafila.

Rafila s-a mai pronunţat pe acest subiect şi duminică, într-o emisiune televizată, iar luni secretarul de stat Raed Arafat a reacţionat, afirmând că insinuarea că DSU intervine doar când sunt calamităţi şi dezastre este inducatoare în eroare şi reprezintă o abordare a celor care de mulţi ani încearcă să diminueze rolul DSU şi a sistemului SMURD