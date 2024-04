Proiecție specială in memoriam CHRISTO JIVKOV la Timișoara LA SOLUZIONE MIGLIORE / E MAI BINE AȘA

În amintirea actorului Christo Jivkov (1972-2023), cunoscut mai ales pentru rolul Apostolului Ioan din filmul The Passion of the Christ (regizat de Mel Gibson), vă invităm să vă alăturați proiecției speciale a peliculei LA SOLUZIONE MIGLIORE, filmată în Timișoara și în Italia în anul 2009. Proiecția va fi urmată de o discuție cu actorul Ovidiu Mihăiță (Teatrul Auăleu) și o parte din echipa filmului.

Filmul LA SOLUZIONE MIGLIORE, regizat de Luca Mazzieri și produs de către Lezard Films și Petru Dorobanțu (Timișoara), este o dramă care aduce în prim-plan povestea complicată a medicului psihiatru italo-român Marco (interpretat de Christo Jivkov). Protagonistul se confruntă cu o luptă interioară alimentată de conflictele emoționale provenite din viața sa familială întunecată. Aflat în fața unei alegeri dificile, Marco trebuie să decidă între a-și asuma responsabilitatea sau a evada din realitate, între a-și păstra prieteniile sau a se lăsa pradă pasiunii, căutând cu disperare cea mai potrivită soluție pentru el însuși și pentru cei din jurul său.

Coproducția italo-romană, filmată în mare măsură în orașul de pe Bega, a adus pe ecran laolaltă nume cunoscute din cinematografia europeană și internațională, precum italianul Enrico Lo Verso (Farinelli, Il ladro di bambini, Così ridevano) și bulgarul Christo Jivkov, sau din cinematografia românească: Dorotheea Petre și Alexandru Repan. În distribuția filmului se regăsesc și actori timișoreni, precum Ovidiu Mihăiță, care debuta atunci în cinema, iar din echipa filmului au făcut parte și numeroși profesioniști din industria audiovizuală locală. La coloană sonoră a filmului a contribuit substanțial și muzicianul timișorean Daniel Dorobanțu.

Timișoara însăși, misterioasă și seducătoare, este un personaj al poveștii, servind nu doar ca un simplu decor, ci ca o metaforă pentru dualitatea lumilor în care se află personajele, prin arhitectura sa sobră și bogată care reflectă starea de spirit a protagoniștilor și amplifică tensiunea și complexitatea emoțiilor lor. Spectatorii vor recunoaște locuri dragi din Timișoara, precum Piața Victoriei, Piața Unirii, fostul Restaurant Flora, vaporașul Pelicanul, Parcul Regina Maria sau Biserica Piaristă.

De la finalizarea lui, filmul nu a rulat în cinematografele din țară. A fost selecționat la o serie de festivaluri de nișă, de tip art-house, precum Salento International Film Festival, Sofia International Film Festival sau Oaxaca Film Fest. Producătorii timișoreni au dorit să organizeze o proiecție specială a peliculei La Soluzione Migliore în această primăvară, ca un omagiu adus memoriei actorului Christo Jivkov, interpretul rolului principal, care s-a stins prematur, cu un an în urmă, la Los Angeles.

Eveniment deschis publicului larg.

Biletele se găsesc la casieria Cinema Victoria sau online, pe pagina de internet: https://cinemavictoria-tm.ro/filme/e-mai-bine-asa/