PSD a pierdut municipiul Bistriţa şi oraşul Năsăud, câștigate de PNL, dar are primari în alte 30 de localități din județul Bistrița-Năsăud

Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, a anunţat că, în baza numărătorii paralele efectuate, candidaţii "Alianţei pentru Bistriţa-Năsăud" (PSD-ALDE-Pro România-UDMR) pentru funcţiile de primar în municipiul Bistriţa şi oraşul Năsăud au pierdut în favoarea candidaţilor Alianţei PNL-USR-PLUS.

De asemenea, la Sângeorz-Băi fostul vicepremier Daniel Suciu, deputat PSD, nu a reuşit să se impună în faţa primarului în funcţie, Traian Ogâgău, care a câştigat al doilea mandat ca independent, după ce s-a retras din PNL în urma unor probleme penale, scrie agerpres.ro.

"E surprinzător rezultatul de la Bistriţa. Pentru că acum lucrurile sunt trecute, exista o anumită emoţie legată de votul politic. (...) A fost un vot politic, dacă ne uităm la toată ţara, lucru care s-a întâmplat şi în municipiul Bistriţa. E o surpriză şi la Năsăud. Se contura cumva un lucru mai mult decât clar, care ducea într-o speranţă că mai tânărul candidat al PNL are o şansă. Se pare că lucrurile s-au concretizat. (...) La Sângeorz-Băi, cumva erau lucrurile într-o asemenea direcţie. Sunt surprins că oamenii aceia au o anumită atitudine şi un anumit mod de a-şi alege conducătorii, dar e comunitatea lor, e decizia lor, pe care o respect", a declarat Moldovan în cadrul unui briefing de presă.

Potrivit lui Moldovan, "Alianţa pentru Bistriţa-Năsăud" a câştigat, din primele date centralizate, în oraşul Beclean şi în 29 de comune: Bistriţa Bârgăului, Budacu de Jos, Căianu Mic, Ciceu Giurgeşti, Ciceu Mihăieşti, Chiuza, Coşbuc, Dumitra, Dumitriţa, Galaţii Bistriţei, Lechinţa, Livezile, Maieru, Măgura Ilvei, Mărişelu, Monor, Negrileşti, Nimigea, Prundu Bârgăului, Poiana Ilvei, Rodna, Romuli, Şieu, Şieuţ, Şintereag, Târlişua, Tiha Bârgăului, Uriu şi Zagra.

Radu Moldovan i-a felicitat pe câştigători şi le-a mulţumit colegilor de partid pentru munca depusă, menţionând în acelaşi timp că încă nu are rezultatele pentru Consiliul Judeţean, unde a candidat pentru cel de-al treilea mandat de preşedinte.

"Suntem la finalul unei etape electorale importante, cu lucruri la care ne aşteptam şi unele la care nu ne aşteptam. Aş vrea să le mulţumesc tuturor colegilor mei, atât candidaţi, cât şi echipele de susţinători, pentru munca pe care au depus-o în această perioadă. Felicit câştigătorii, le doresc succes tuturor. Aştept rezultatele pentru Consiliul Judeţean, pe care încă nu le avem. Nu pot să spun că am câştigat sau că nu am câştigat la Consiliul Judeţean, pentru că nu avem foarte multe rezultate", a mai spus liderul PSD.

Preşedintele PNL Bistriţa-Năsăud, Ioan Turc, a câştigat funcţia de primar al municipiului Bistriţa, în urma alegerilor locale de duminică, potrivit numărătorilor paralele realizate atât de liberali, cât şi de social-democraţi, acesta candidând din partea alianţei electorale PNL-USR-PLUS.

Principalul contracandidat a fost social-democratul Cristian Niculae, candidatul "Alianţei pentru Bistriţa" (PSD-ALDE-UDMR-Pro România), în timp ce primarul PSD care a ocupat această funcţie în ultimii 12 ani, Ovidiu Creţu, nu a mai candidat.

Ioan Turc a organizat o conferinţă de presă, în noaptea de duminică spre luni, chiar pe pietonalul din centrul istoric al municipiul Bistriţa, în faţa sediului PNL, ocazie cu care le-a mulţumit cetăţenilor care s-au prezentat la urne şi le-a promis că va respecta toate promisiunile făcute în campania electorală.

"Le mulţumesc bistriţenilor pentru faptul că au înţeles că oraşul are nevoie de o restartare. Le mulţumesc celor din echipa mea, oameni extraordinari. (...) Doresc să le spun bistriţenilor faptul că începe o perioadă grea de muncă. Îi asigur că toată energia mea o voi pune în slujba comunităţii. Le promit şi mă angajez că tot ceea ce am spus în campania electorală va deveni realitate. Bistriţa va deveni un exemplu de bune practici în Ardeal şi în România. (...) Le mulţumesc mult oamenilor care au ieşit la vot - în primul rând celor care m-au votat, dar nu numai, le mulţumesc şi celor care au ieşit la vot şi nu m-au votat. Aşa este cinstit în democraţie, oamenii au opţiuni. Am să le dau ocazia ca, peste patru ani, să mă voteze într-un număr mult mai mare", a spus Turc.

Liderul judeţean al PNL a mai reliefat câştigarea primăriilor în oraşul Năsăud şi comunele Petru Rareş, Şanţ şi Rebra, despre care a spus că pentru el "reprezintă un motiv de bucurie uriaşă", menţionând că există şi alte primării unde liberalii s-au impus, dar că aşteaptă rezultatele finale pentru a le anunţa.