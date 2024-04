Regina muzicii popm Taylow Swift, a lansat un nou album, gata să doboare toate recordurile

Taylor Swift a lansat vineri un nou album, „The Tortured Poets Department”, al unsprezecelea album al cântăreţei americane de muzică country devenită megastar global, care a doborât record după record, conform News.ro.

"Este vorba despre dragoste şi poezie...", a scris ea pe Instagram.

Milioanele de fani ai ei, 'Swifties', au aşteptat albumul cu nerăbdare de atunci şi au încercat să culeagă indicii despre ceea ce îi aşteaptă din fiecare publicaţie a vedetei. Printre elementele cunoscute: albumul conţine colaborări cu trupa rock britanică Florence + The Machine şi cu rapperul american Post Malone, care o acompaniază la prima piesă "Fortnight".

"Sunt un fan înfocat al lui Post (Malone) datorită compoziţiei sale, experimentelor muzicale şi acelor melodii pe care le compune şi care îţi rămân în cap pentru totdeauna", a scris joi cântăreaţa pe Instagram. "Am reuşit să văd cum această magie a prins viaţă atunci când am lucrat împreună la 'Fortnight'", a adăugat ea, anunţând lansarea unui videoclip muzical vineri seara.

Miliardară

La vârsta de 34 de ani, Taylor Swift a devenit la începutul acestui an prima artistă miliardară doar din veniturile obţinute din muzica sa.

Printre teoriile care circulă despre noul album: "The Tortured Poets Department" ar fi despre fostul iubit al cântăreţei, actorul britanic Joe Alwyn. Numele albumului este preluat de la o discuţie de grup numită "The tortured man club", pe care actorul o purta împreună cu alţi doi actori, Paul Mescal şi Andrew Scott.

Lista pieselor, 16 în total, oferă deja câteva indicii: "So Long, London", "I Can Fix Him (No Really I Can)" şi "The Smallest Man Who Ever Lived" - un englez pare într-adevăr să fie implicat în acest caz.

Să se întoarcă, fără menajamente, la foştii ei colegi a devenit de fapt o tradiţie pentru Taylor Swift, melodie după melodie. Actualul partener este starul de fotbal american Travis Kelce, recent câştigător al Super Bowl. Iar pentru el, noul album "este incredibil".

Odată cu ultima sa victorie la Grammy, în februarie, Taylor Swift a reuşit mai mult decât legendele muzicii americane precum Frank Sinatra, Paul Simon şi Stevie Wonder.

De neoprit

La aproape 20 de ani de când şi-a lansat cariera, pare că nu mai există nicio oprelişte pentru ea.

Turneul ei mondial, "Eras Tour", este aşteptat să adune în total două miliarde de dolari încasări, după ce anul trecut a depăşit deja pragul simbolic de un miliard, o premieră în istoria muzicii.

Artista originară din Pennsylvania scrie cântece încă din adolescenţă şi a debutat în capitala country Nashville.

Pe măsură ce s-a îndepărtat treptat de acest stil atât de american, ea a urcat în topuri. În 2018, ea a părăsit casa de discuri Big Machine şi s-a alăturat Universal, fără a avea drepturile asupra albumelor sale anterioare.

Reînregistrând primele sale albume pentru a recăpăta controlul asupra lor, a reuşit să-şi convingă fanii şi industria muzicală, un alt tur de forţă pentru această artistă esenţială a culturii populare americane.

Cu 283 de milioane de urmăritori pe Instagram, ea este atât de influentă în rândul tinerilor americani, încât lumea politică începe să îşi imagineze impactul pe care l-ar putea avea asupra alegerilor prezidenţiale din noiembrie, chiar dacă ea se exprimă rareori pe această temă.

Noul ei album a intrat pe platforme la trei săptămâni după cel al unei alte cântăreţe americane: Beyoncé şi al său 'Cowboy Carter'.

Noul opus al cântăreţei, cu bogate influenţe country, s-ar putea strecura printre candidaţii la următoarele premii Grammy. Şi poate noul album al unei alte vedete: Billie Eilish lansează "Hit Me Hard and Soft" în 17 mai.

Dar toţi aceşti artişti bogaţi şi influenţi insistă cu fiecare ocazie: muzica este cea care contează.

Acest album, a declarat recent Taylor Swift, "mi-a reamintit că a scrie muzică este ceea ce mă face să continui".