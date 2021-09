Replica lui Septimiu Bourceanu după ce a fost acuzat de manevre oculte înainte de votul la congresul PNL

Un mesaj dat în dimineața aceasta a declanșat și primele acuzații de fraudă la vot la Congresul PNL. La câteva ore distanță Sorin Bourceanu reacționează și susține că totul este o manevră a adversarilor politici:

”Organizația Județeană PNL Constanța s-a comportat exemplar în această campanie electorală interna care a precedat congresul de astăzi.

Eu și colegii mei am reușit să fim echidistanți, am respectat punct cu punct statutul partidului și am acordat șanse egale ambilor candidați.

Tocmai de aceea consider că acuzația care mi se aduce este ridicolă și are ca scop demobilizarea celorlalte organizații și redirecționarea votului către un anume candidat.

De ce sunt eu ținta? Pentru că am avut o poziție asumată și nu m-am ferit să spun lucruri care au deranjat.”, a scris el pe Facebook.