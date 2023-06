Ultimă oră: Resturi găsite de Paza de Coastă în zona în care a dispărut submarinul

Nu este clar dacă acest câmp de resturi are legătură cu submersibilul dispărut.

Garda de Coastă a SUA a anunțat, de asemenea, o conferință de presă în scurt timp.

Răsturnare de situație în cazul submarinului: 'Timpul de salvare e mult mai mare!'

Ședința Gărzii de Coastă se va concentra pe descoperirile făcute "pe fundul mării în apropierea Titanicului", potrivit unui comunicat de presă al Gărzii de Coastă.

VIDEO | Ultimele imagini cu submarinul Titan, înainte să dispară pe fundul oceanului.

Presa a scris despre „bubuiturile” auzite de unele echipe de căutare, însă ulterior autoritățile au anunțat că e vorba de zgomote: diferența e una esențială; bubuiturile sunt făcute de om, în timp ce zgomotele pot fi produse natural de diverse fenomene (mai multe aici).

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2