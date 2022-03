Video - Vitali Klitschko, enervat de un jurnalist care întreabă de propaganda Moscovei: Bullshit!

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a fost întrebat de un jurnalist dacă a văzut declarațiile lui Vladimir Putin, cel care spunea că sunt lovite doar obiective militare din Ucraina.

Klitschko s-a oprit și a exclamat ”Bullshit!”. Ulterior, el a arătat spre un bloc bombardat și a întrebat dacă acela este obiectiv militar.

Vitali #Klitschko, the mayor of #Kyiv is tired of refuting the #Russian propaganda narrative that the Russian army hits only military targets. pic.twitter.com/QPKFY7NCPJ