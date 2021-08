VIDEO| Jurnalista cu care s-a iubit Jim Morrison a murit: Cauza decesului este secretă

Patricia Kennealy-Morrison, jurnalist de muzică rock, autoare şi fosta parteneră a solistului formaţiei The Doors, Jim Morrison, a murit la vârsta de 75 de ani, potrivit People.

Informaţia a fost confirmată pe pagina de Facebook Lizard Queen Press, o publicaţie înfinţată de scriitoare. Într-o declaraţie, se arată că Kennealy-Morrison a murit pe 23 iulie, iar cauza morţii nu a fost dezvăluită.

„Tuturor celor care au sprijinit-o pe draga noastră „regină şopârlă”, vă anunţ că a murit în această dimineaţă (...). Ne va lipsi foarte mult prietena noastră. A fost un suflet frumos, o scriitoare talentată şi o prietenă minunată şi iubitoare”.

Jim Morrison a murit pe 3 iulie 1971, la vârsta de 27 de ani. Potrivit The New York Times, Kennealy-Morrison a scris în cartea ei de memorii din 1992 „Strange Days: My Life With and Without Jim Morrison” că în momentul în care l-a intervievat pe Morrison în 1969 a simţit „o ploaie vizibilă de scântei albastre strălucitoare zburând în toate direcţiile” în timp ce i-a strâns mâna, informează News.ro.