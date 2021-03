VIDEO Pr. Patriciu Vlaicu a vorbit despre realismul Mântuitorului în Pilda Fiului Risipitor: 'Nu ne arată idealul, ci o reacție omenească la foame'

Părintele Patriciu Vlaicu a subliniat duminică realismul Mântuitorului Iisus Hristos în Pilda Fiului Risipitor.

Analizând parabola citită la Sfânta Liturghie, preotul a spus că Fiul Risipitor ne este pus înainte drept chip al pocăinței,

„Dar ce pocăință era în el?”, s-a întrebat preotul la predica rostită duminică, 28 februarie 2021, în Biserica „Sfântul Nicolae” din Bruxelles.

„N-a spus Fiul Risipitor: Mă voi întoarce la Tatăl meu și voi zice să fiu ca unul din argații lui pentru că mi-am dat seama de păcatele mele, pentru că am înțeles fărădelegile, am înțeles că l-am supărat, că am fost nedrept. Ci iarăși se gândește la pântece și zice: Mă voi întoarce la Tatăl meu ca să mănânc și eu măcar ca unul dintre argații lui, pentru că ei se satură cu pâine”.

„Vedeți cât realism are Iisus Hristos când ne pune în față această pildă? Nu ne pune înainte idealul, chip de pocăință desăvârșită, chip de pocăință care să ilustreze măreția întoarcerii către slava cea dintâi a întâlnirii cu Dumnezeu”.

„Ne pune înainte o reacție omenească, firească la un instinct, la o nevoie foarte omenească: foamea”.

Părintele Patriciu a subliniat că acest fiu risipitor „pur și simplu nu mai putea de foame”. Și când a avut primul gând bun să se întoarcă către Tatăl său este pus ca exemplu pentru noi. Tatăl îl primește, ba chiar îl aștepta sărbătorind.

”Lucrurile mărețe nu sunt în atitudinea fiului

„Noi numim această Evanghelie a Fiului Risipitor, dar dacă o desfacem și încercăm să înțelegem cele duhovnicești, profunde, lucrurile cu adevărat importante, mărețe nu sunt în atitudinea fiului, ci în atitudinea Tatălui”, a spus preotul Patriciu Vlaicu.

„Fiul tot instinctual rămâne. Ceea ce este duhovnicesc în el este doar ceea ce a primit ca educație din partea Tatălui”, a explicat clericul.

„Ceea ce vrea să ne arate Hristos prin această pildă este nu atât chipul pocăinței desăvârșite – pentru că nu e, fiul nu are o pocăință desăvârșită, are tot una condiționată de trupul lui – dar ce ne arată Evanghelia de astăzi este chipul iubirii desăvârșite a Tatălui”.

„Cât de mult arată Dumnezeu milostivirea și iubirea față de cel mai firav gest al nostru de îndreptare de conștiință. Cât de primitoare este iubirea lui Dumnezeu, cât de înțeleaptă este atitudinea Lui, cât de blândă, cât de discretă și ce puțin așezată sau cumpătată este atitudinea omului”, a remarcat Părintele Patriciu.

Ascultă predica integral:

Preotul Patriciu Vlaicu este parohul Bisericii Ortodoxe Române „Sfântul Nicolae” din Bruxelles și coordonatorul secțiunii în limba română a Centrului Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” (CDS) din Paris.