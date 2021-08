Actriţa şi prezentatoarea de televiziune Kathy Griffin a anunţat că are cancer

Actriţa şi prezentatoarea de televiziune Kathy Griffin a dezvăluit pe reţelele de socializare că are cancer în stadiul unu şi că va fi operată pentru îndepărtarea unei jumătăţi din plămânul stâng, scrie Variety.

„Trebuie să vă spun ceva. Am cancer. Voi intra în operaţie pentru a-mi îndepărta jumătate din plămânul stâng. Da, am cancer la plămân chiar dacă nu am fumat niciodată”, a scris ea pe Twitter şi Instagram luni dimineaţă. „Medicii sunt optimişti pentur că este stadiul unu şi a afectat doar plămânul stâng. Din fericire, nu voi face chimioterapie sau radiaţii după asta şi ar trebui să pot respira normal”, potrivit news.ro.

Griffin a precizat că recuperarea va fi o lună şi a adăugat că este complet vaccinată contra Covid-19.

„Dacă nu aş fi fost vaccinată, ar fi avut probleme şi mai grave”, a adăugat ea. „Vă rog să vă faceţi controale medicale regulat. Vă va salva viaţa”.

Actriţa Kathy Griffin este deţinătoare a două premii Emmy pentru show-ul “My Life on the D List”. Ea a stârnit controverse după ce a publicat în 2017, pe reţelele de socializare, o fotografie în care apîrea ţinând în mână capul lui Donald Trump plin de sânge. Ca urmare, postul CNN, cu care avea contract atunci, a concediat-o.