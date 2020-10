Condiţii speciale la decernarea premiilor Oliviere - Dear Evan Hansen şi And Juliet, între marile câştigătoare

Ceremonia de decernare a premiilor Olivier, cele mai prestigioase trofee britanice care recompensează creaţia teatrală, a avut loc în condiţii speciale, duminică seară, când spectacolele „Dear Evan Hansen” şi „& Juliet” s-au numărat între marile câştigătoare, potrivit news.ro.

Citește și: DOSAR BREAKING - Cum era să RATEZE DNA flagrantul PREMIERĂ în cazul polițistului care ar fi cerut 1,1 milioane de euro ȘPAGĂ în plină stare de urgență

Găzduită de Jason Manford de la London Palladium, gala a avut loc fără spectatori, relatează BBC.

Actori şi regizori au transmis mesaje de „credinţă şi speranţă”, în timp ce teatrele sunt, în majoritate, închise din cauza pandemiei.

Câştigătorii i-au încurajat pe cei care lucrează în domeniul artistic să rămână optimişti legat de viitor şi să se gândească la momentul în care reprezentaţiile live vor putea fi reluate.

Citește și: De aproape 20 de ori, în opt ani, a avut 'CONFERENȚIARUL' Baranga șansa de a pune punct infracțiunii de înșelăciune - Detaliile cazului

Spectacolele „Dear Evan Hansen” şi „& Juliet” s-au numărat între marile câştigătoare, în timp ce Andrew Scott şi Sharon D. Clarke au fost recompensaţi pentru interpretare. Scott, care şi-a exprimat nerăbdarea de a reveni pe scenă, le-a cerut colegilor să rămână încrezători.

Clarke a spus că profesioniştii din teatru „trebuie să îşi cunoască valoarea”. „Păstraţi-vă credinţa şi vom reveni”.

Spectacolele care au avut premiera în ultimul an, până în februarie 2020, au fost eligibile. Ceremonia ar fi trebuit să aibă loc în luna aprilie, însă a fost amânată din cauza pandemiei.

Ducesa de Cornwall a ţinut de asemenea un discurs în sprijinul teatrului, atunci când a prezentat, alături de producătorul Andrew Lloyd Webber, trofeul special acordat anul acesta textierului Don Black.

„Aceia dintre noi care cred în teatru cred şi în rezistenţa lui. Este un element fundamental al unei vieţi culturale fertile, un forum pentru dezbatere şi un mod puternic de a construi comunităţi”, a spus ea. „Până la urmă, o piesă de teatru poate fi multe lucruri - amuzantă, emoţionantă, catartică, reconfortantă. Ne poate distra pentru o seară sau ne poate îmbogăţi sufletul pe veci”.

Citește și: 'O avem pe doamna în portofoliu',îi spunea consilierul ALDE 'partenerului de afaceri' cu Unifarm-'Încă nu, analizează pechinezii stocul', se plângea afaceristul

Ducesa a ţinut să le mulţumească celor care lucrează în teatru pentru „determinare şi flexibilitate”. „Vă rog, rămâneţi rezistenţi. Avem nevoie de voi şi vă simţim lipsa”.

Actorul Ian McKellen a fost recompensat cu al şaptelea trofeu Olivier pentru turneul pe care l-a susţinut cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani.

„Nu am vrut să am o petrecere de ziua de naştere. Nu credeam că este ceva de sărbătorit”, i-a spus el lui Manford. „Aşa că am crezut că dacă voi ieşi din Londra nu mă va putea găsi nimeni... Iniţial, m-am gândit să fac înconjurul lumii. Apoi, când am numărat aproximativ 80 de teatre pe care le ştiam şi le iubesc în ţara asta, m-am gândit că nu are rost să mă obosesc să merg în străinătate”.

Citește și: DNA despre SPECULA generată de pandemie - 'A fost creat cadrul propice apariției 'indispensabilului traficant de influență''

Lista câştigătorilor:

Best new play - „Leopoldstadt”

Best new musical - „Dear Evan Hansen”

Best new comedy - „Emilia”

Best revival - „Cyrano De Bergerac”

Best musical revival - „Fiddler On The Roof”

Best director - Marianne Elliott şi Miranda Cromwell („Death Of A Salesman”)

Best actor - Andrew Scott („Present Laughter”)

Best actress - Sharon D. Clarke („Death Of A Salesman”)

Best supporting actor - Adrian Scarborough („Leopoldstadt”)

Best supporting actress - Indira Varma („Present Laughter”)

Best actor in a musical - Sam Tutty („Dear Evan Hansen”)

Best actress in a musical - Miriam-Teak Lee („& Juliet”)

Best supporting actor in a musical - David Bedella („& Juliet”)

Best supporting actress in a musical - Cassidy Janson („& Juliet”)

Best family show - „The Worst Witch at Vaudeville Theatre”

Best set design - Bob Crowley pentru „Mary Poppins”

Best lighting - Paule Constable („The Ocean At The End Of The Lane”, National Theatre)

Best new dance production - „Ingoma”

Best new opera production - „Billy Budd”

Best costume design - Joanna Scotcher („Emilia”)

Best sound design - Emma Laxton („Emilia”)

Best theatre choreographer - Matthew Bourne şi Stephen Mear („Mary Poppins”)

Best original score - „Dear Evan Hansen” (Benj Pasek şi Justin Paul, orchestraţie de Alex Lacamoire)

Outstanding achievement in dance: Sara Baras, pentru coregrafia şi interpretarea din „Ballet Flamenco - Sombras”

Outstanding achievement in opera - The Children's Ensemble, pentru interpetarea din „Noye's Fludde”

Outstanding achievement in affiliate theatre - „Baby Reindeer”, Bush Theatre