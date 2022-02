FOTO Mama Raisei i-a trimis o scrisoare polițistului care i-a ucis fiica: 'Nu te considerăm 'criminal', dar se pare că nici om nu prea ești'

După ce i-a scris polițistului care i-a accidentat mortal fiica faptul că nu îl consideră „criminal”, mama Raisei i-a scris din nou, după ce bărbatul a refuzat testul poligraf. „Se pare că nici om nu prea ești”, i-a transmis Liliana Barbu, mama Raisei, polițistului.

„Liliana Barbu este numele meu, mama fetiței mele, Raisa, pe care am purtat-o, am crescut-o, am educat-o (pentru că ea chiar era un copil educat și atent). După cum ai văzut în filmări, pentru că la trafic se pare că nu ai putut fi atent, copilul meu s-a asigurat!!! În scrisoarea pe care ne-ai trimis-o, te-ai oferit să ne ajuți... Acum ar fi momentul să faci ceva, fiind de acord cu testul poligraf și cu ce ți se cere! Ajutorul pe care îl poți da este să faci tot posibilul să nu îngreunezi ancheta... Se pare că nici asta nu poți face!! Ți-am transmis că nu te considerăm ”criminal”, dar se pare că nici om nu prea ești”, scrie Liliana Barbu, mama Raisei, care se semnează „Mama unui înger”.

Scrisoarea a fost făcută publică de avocatul familiei, Adrian Cuculis.

Familia Raisei a obținut din partea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 încuviințarea probei cu poligraful, proba cu detectorul de minciuni prin care să scoată la lumină dacă polițistul Popescu a mințit sau nu în declarația lui de inculpat.

Accidentul în care două fetițe au fost rănite pe trecerea de pietoni a avut loc în Sectorul 1 al Capitalei, la jumătatea lunii ianuarie. Raisa a murit, iar Maria a ajuns la spital.

Avocatul Adrian Cuculis a explicat, într-un articol publicat pe portalul indrumari-juridice.eu, de ce a susţinut administrarea probei cu testul poligraf: "Erau contradicţii cu privire la folosirea de către acesta a luminilor de pe rampa maşinii; a declarat că era atent la drum şi nu-şi explică accidentul; nu a fost foarte coerent cu privire la locul către care se deplasa; nu ne-am edificat încă cine era colegul lui şi ce au discutat (asta fiindcă procurorul a decis că nici asta nu este esenţial în anchetă); alte elemente ce ţin de dinamica anchetei”.

Avocatul a arătat că poliţistul poate reveni în orice moment asupra deciziei şi poate accepta testul cu poligraful.

În 13 ianuarie, fetiţele Raisa şi Marina au fost lovite de o maşină a Poliţiei, în timp ce traversau strada pe trecerea de pietoni. În autospecială se afla un singur poliţist, care, potrivit procurorilor, nu se afla în misiune şi avea pornite doar semnalele luminoase, nu şi pe cele acustice.

În urma accidentului, Raisa a murit, iar Marina a fost rănită.

Procurorii au stabilit că maşina circula cu viteză peste limita legală, fiind dispusă o expertiză pentru a stabili exact viteza cu care rula maşina în momentul impactului. Poliţistul care a provocat accidentul a fost plasat sub control judiciar.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, care instrumentează dosarul accidentului, au transmis că nu este acceptată proba cu testul poligraf în dosar, solicitată de avocatul familiei copilei care şi-a pierdut viaţa. Avocatul familiei afirma că în aceste condiţii poate avea "suspiciunea rezonabilă” că anchetatorii înşişi sunt cei care l-au învăţat pe poliţist să nu accepte proba.