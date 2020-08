Pacienţii COVID-19 asimptomatici vor fi internaţi şi la Spitalul de Cardiologie din staţiunea Covasna

Spitalul de Cardiologie din staţiunea Covasna a devenit unitate medicală suport COVID-19, aici fiind internaţi pacienţii care prezintă forme uşoare ori sunt asimptomatici, a declarat, miercuri, managerul Spitalul Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, Andras Nagy Robert.

Potrivit acestuia, vila pentru copii din incinta Spitalului de Cardiologie a fost repartizată pacienţilor cu COVID-19, iar în ultimele zece zile aici au fost internaţi 22 de persoane cu acest diagnostic, potrivit agerpres.ro.

Andras Nagy Robert a menţionat că Spitalul Judeţean din Sfântu Gheorghe circa 60 de paturi pentru bolnavii şi suspecţii COVID, iar acestea sunt în prezent ocupate.

Autorităţile iau în calcul posibilitatea de interna pacienţii COVID şi în alte spitale din judeţ, în cazul în care numărul bolnavilor va creşte.

"Noi, la nivel de Direcţie de Sănătate Publică, respectiv directori de spitale, am avut discuţii în ce priveşte organizarea activităţii medicale în judeţ. Cert este că spitalul nostru, după experienţa din perioada martie-iunie, nu poate să nu funcţioneze ca şi Spital Judeţean de Urgenţă, este clar acest lucru. Asta înseamnă că şi celelalte spitale trebuie să intre în activitatea de îngrijire COVID. Ne-am gândit, şi o să avem discuţii şi săptămâna aceasta, ca să organizăm aşa activitatea ca să facem trei trepte între spitale - Spitalul de Cardiologie deja a intrat în ringul de dans, concret vila de copii a fost inclusă ca şi spital suport pentru judeţul nostru. După aceea, dacă va fi necesar, urmează ca şi celelalte spitale să intre în tratamentul cazurilor COVID. Deci împărţirea, gândirea este în sensul ca formele uşoare, asimptomatice de COVID-19 să fie tratate la Cardiologie Covasna, formele medii să fie tratate la Târgu Secuiesc, respectiv formele grave să fie tratate la noi în spital. Raţionamentul este bazat şi pe infrastructura pe care o are fiecare spital, pentru că nu neapărat de echipamente de protecţie sunt problema, ci izolarea corespunzătoare a pacienţilor, existenţa circuitelor, realizarea circuitelor respective, precum şi posibilitatea de a pune pacienţii pe oxigen. Nu la Terapie Intensivă mă refer, ci la dotarea saloanelor cu prize de oxigen. Noi acum câteva săptămâni am închis proiectul acesta la clădirea de Boli Infecţioase, unde majoritatea saloanelor au fost dotate cu prize de oxigen. Deci, practic, numărul mai mare de pacienţi oxigenodependenţi putem să îi tratăm în continuare noi, dar asta înseamnă că celelalte cazuri mai uşoare trebuie să fie rezolvate în altă parte şi, mergând pe acest raţionament de gravitate treptată, să intre în această activitate şi celelalte spitale. Asta este intenţia", a declarat Andras Nagy Robert.

Acesta a făcut, totodată, un apel către cetăţeni să respecte măsurile de protecţie sanitară, pentru a limita răspândirea noului coronavirus.

"Noi, în momentul de faţă, nu vrem să creştem numărul de paturi pentru COVID. Avem peste 60 de paturi active alocate COVID, sunt, practic, trei etaje din clădirea de Boli Infecţioase care este pentru bolnavi COVID 19, respectiv de suspect COVID (...) Mă folosesc de această ocazie, de acest prilej să lansez din nou un apel către populaţie pentru a acorda atenţie şi grijă (...) Dacă nu se schimbă lucrurile, atunci scenariul în care am reorganizat spitalul rămâne acesta, dar în momentul în care numărul de cazuri va fi mult mai mare, atunci categoric că va trebui să rearanjăm situaţia", a mai spus Andras Nagy Robert.