Pod important de lângă Odesa, lovit de rachete rusești pentru a doua zi consecutiv

Directorul reţelei feroviare ucrainene, Oleksandr Kamîşin, a declarat că o rachetă a lovit pentru a doua zi consecutiv un pod feroviar şi rutier care leagă oraşul-port Odesa de partea de sud-vest a Ucrainei, relatează CNN, conform news.ro.

”Astăzi, la ora locală 6:45 dimineaţa, a avut loc un al doilea atac cu rachetă pe acelaşi pod peste estuarul Nistrului în regiunea Odesa”, a spus Kamîşin

Nu au fost rănit niciun lucrător feroviari, a mai precizat el.

”Daunele aduse infrastructurii pot fi determinate după alerta aeriană”, a mai afirmat directorul Căilor Ferate Ucrainene.

Podul a fost ţinta unui atac cu rachete ruseşti marţi, potrivit autorităţilor oraşului, blocând regiunea, deoarece este singura legătură între sud-vestul Ucrainei şi restul ţării. Lucrările de reparaţii tocmai începuseră când a avut loc atacul de miercuri.

