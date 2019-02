Prima reacție de la Bruxelles îi aparține Monicăi Macovei: 'Ne întoarcem la vremea în care dosarele se decideau la sediul PSD din Kiseleff'

Monica Macovei consideră că fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, este ţinta unui "atac ticălos" pus la cale de coaliţia PSD-ALDE, chiar înainte să fie audiată la Bruxelles pentru postul de procuror-şef european, şi spune că au revenit vremurile în care "dosarele se decideau la sediul PSD din Kiseleff".

"În această seară, dna Kovesi ne-a anunţat că a fost citată la Secţia specială de anchetare a magistraţilor, înfiinţată de Toader şi PSD&ALDE, exact în perioada în care trebuie să fie la Bruxelles pentru a depune actele finale pentru candidatură şi a se pregăti pentru audierea din comisia LIBE. La Secţia specială lucrează Adina Florea, care a declarat că nu a fost niciodată un procuror independent şi care este propusă cu insistenţă de Toader să fie procuror şef al DNA. În Parlamentul European suntem asaltaţi de scrisori trimise de Toader şi de reprezentanţi ai PSD&ALDE care încearcă orice ca să blocheze o eventuală alegere a dnei Kovesi ca Procuror European. Pline de ură şi minciuni, aceste scrisori fac un mare deserviciu nu doar dnei Kovesi, ci României. Ne întoarcem la vremea în care dosarele se decideau la sediul PSD din Kiseleff", afirmă Monica Macovei, într-o declaraţie transmisă miercuri seara.

Fosta şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi, a anunţat că, în cursul serii de miercuri, a primit o citaţie din partea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor în justiţie, în calitate de suspect, ea adăugând că este nevinovată şi că îşi va continua drumul în procedura pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef european.

"În ultimele zile, am fost supusă unei campanii de denigrare, probabil plecată din disperarea unora pentru faptul că am ocupat primul loc în procedura pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef european. Pot să vă spun că astă-seară (miercuri - n.r.), după ora 8 seara, s-a prezentat un poliţist la domiciliul meu şi am primit o citaţie din partea Secţiei de Investigare a infracţiunilor din justiţie, în calitate de suspect pentru infracţiunea de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Este foarte interesant că această citaţie vine înainte de a merge la Parlamentul European în vederea audierii", a declarat Kovesi, la postul de radio Europa FM.

