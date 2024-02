Rareș Bogdan, despre candidaturi comune PSD-PNL la alegeri: 'Ştiţi celebrul elefant din încăpere de care vorbea Klaus Iohannis...'

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a afirmat că în cadrul coaliţiei nu s-a vorbit de “elefantul din încăpere”, şi anume alegerile prezidenţiale şi eventualitatea unei candidaturi comune a PNL şi PSD.

Rareş Bogdan a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Piteşti, dacă PSD a propus liberalilor să susţină acelaşi candidat la alegerile prezidenţiale, iar acesta să fie din partea social-democraţilor.

“Am participat la toate discuţiile din coaliţie. Ştiţi celebrul elefant din încăpere de care vorbea Klaus Iohannis la şedinţa de guvern la care a participat în urmă cu vreo patru ani? Cam aşa eram noi. Adică stăteam 7 plus 5 oameni, 12 persoane din conducerea coaliţiei, 5 de la noi, 7 de la domniile lor. Ne-au rugat să acceptăm doi în plus, persoane care îşi aveau rolul în acel moment în şedinţă. Doar de elefant nu vorbeam. Am vorbit de toate, dar de elefantul din încăpere, candidatura la prezidenţiale şi eventualitatea unei candidaturi comune, nu s-a vorbit, vă spun cu toate sinceritatea”, a declarat el.

Întrebat dacă acesta este şi motivul pentru care social-democraţii se lasă greu de convins să meargă pe această comasare de alegeri europarlamentare cu locale, Rareş Bogdan a răspuns: ”Am văzut că în spaţiul public a apărut ideea că noi suntem cei care am adus în spaţiul public necesitatea comasării. Eu am adus argumentele pentru comasare, pot să vă aduc argumente care să arate că anumiţi primari de-ai noştri nu sunt neapărat cei mai fericiţi, că de asemenea ducem partide extremiste noi spre intrarea lor în consilii locale şi consilii judeţene din cauza unui val creat şi acest lucru ar fi mai greu de făcut în luna septembrie. Deci astea să zic că sunt împotriva comasării. Vă mai pot aduce argumente. Mă pot transforma în avocatul diavolului şi să aduc argumente succesive de ce nu ar fi neapărat acest lucru. Am găsit şi argumente inverse. Dar nu, PSD nu a venit cu această chestiune finală. Am văzut speculaţii în spaţiul public, că e vorba de Primăria Capitalei, că e vorba de comisar european. Nu s-a discutat la nivelul ăsta. S-au discutat şi scenarii şi calendar electoral din punct de vedere legal”.