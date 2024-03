VIDEO – Primele rețineri după atacul terorist din Rusia: forțele de ordine au blocat și încercuit toată Moscova

Mașina atacatorilor, care ar putea fi minată, a fost găsită în parcarea din fața locului unde a avut loc atacul. Mașina a fost izolată pentru verificări suplimentare.

În paralel, forțele de orine au blocat toate ieșirile din Moscova. Poliția rutieră efectuează verificări la întâmplare de-a lungul la toate ieșirile din oraș.

Cel puțin 40 de oameni au murit în atac.

Cei care au comis atacul terorist sunt încă liberi. Clădirea unde a avut loc masacrul a fost, de asemenea, încercuită de forțele antitero.

❗️ Security forces detained an unidentified man near the site of the terrorist attack in #Moscow pic.twitter.com/iqhlDvvWv5