Richard Gere, Diane Keaton, Blake Lively şi Lin-Manuel Miranda, în distribuţia comediei romantice 'The Making Of'

Richard Gere, Diane Keaton, Blake Lively şi Lin-Manuel Miranda vor face parte din distribuţia comediei romantice „The Making Of”.

Producţia este programată să înceapă primăvara viitoare. Ed Zwick şi Marshall Herskovitz vor fi producători prin Bedford Falls Company. Cei doi vor scrie scenariul, potrivit news.ro.

În centrul poveştii va sta un cuplu de cineaşti (Gere şi Keaton) a cărui versiune mai tânără va fi interpretată de doi actori (Lively şi Miranda) în timp ce propria căsnicie se destramă.

Proiectul va fi prezentat de Endeavor Content la Toronto International Film Festival, care va debuta pe 10 septembrie şi va avea loc offline şi online.

Zwick şi Herskovitz au mai colaborat pentru lungmetrajele „Traffic”, „Legends of the Fall”, „About Last Night” şi „The Last Samurai”, şi pentru seriale de televiziune ca „Thirtysomething” şi „Once and Again”. Ei au fost nominalizaţi la categoria „cel mai bun film” a premiilor Oscar pentru „Traffic”.

Miranda a creat şi jucat rolul principal în musicalurile „In the Heights” şi „Hamilton” de pe Broadway, care i-au adus un premiu Pulitzer şi trei trofee Tony.

Lively a devenit cunoscut graţie serialului „Gossip Girl” şi a mai jucat în filme ca „The Sisterhood of the Traveling Pants”, „Green Lantern”, „The Age of Adaline”, „The Shallows” şi „A Simple Favor”.

Gere este cunoscut pentru rolurile din „An Officer and a Gentleman”, „Pretty Woman”, „Primal Fear”, „Runaway Bride”, „I’m Not There” şi „Arbitrage”.

Keaton a câştigat un premiu Oscar pentru rolul din „Annie Hall”, regizat de Woody Allen, şi a mai fost nominalziată pentru interpretarea din „Reds”, „Marvin’s Room” şi „Something’s Got to Give”. Următorul film în care va fi văzută este „Love, Weddings and Other Disasters”, în care joacă alături de Jeremy Irons.