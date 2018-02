Televiziunea Euronews va transmite GRANDIOSUL show din România: premieră istorică pentru țara noastră

Euronews va avea echipă de filmare, duminică seară, la semifinala Eurovision România care va avea loc la Salina Turda, la 90 de metri sub pământ. Acest spectacol marchează o premieră în istoria concursului internaţional prin locul în care este organizat.

Citește și: Începe marea EPURARE în Guvern: PSD și ALDE schimbă garnitura din ministere

Doina Gradea, directorul general interimar al TVR, a declarat, vineri, că mai multe televiziuni din străinătate vor să preia imagini de la acest spectacol.

Din informaţiile deţinute de News.ro, Euronews va avea echipă de filmare la show.

Ordinea de intrare în concurs a semifinaliştilor din această seară este următoarea: Bernice Chitiul („Too busy for my heart”), Cristian Simionescu („Nirvana”), Nicoleta Ticala („Una oportunidad”), Zoltan („Daca Dragostea e oarba”), Alice Jeckel („Out of the dark”), Dan Manciulea („Raza de soare”), Lion's Roar („Rekindle the flame”), Ioana Ciortea („Time after time”), Tiri („Desert de sentimente”), Feli („Buna de iubit”), Paula Crisan („I am here”) şi Claudia Andas („The one”).

Artiştii vor urca pe scena amplasată în mina Rudolf, într-un decor natural impresionant, care măsoară 42 metri înălţime, 50 de metri lăţime şi 80 metri lungime.

Organizatorii au instalat peste 20 de tone de echipamente în subteran. Mai mult de 13 de kilometri de cabluri electrice, fibră optică, triax şi de comunicaţii au fost desfăşuraţi pe un traseu de aproximativ 500 de metri.

Pentru realizarea show-ului în condiţiile speciale din Salina Turda, echipa Eurovision România mizează pe un spectacol de lumini creat cu 70 de capete mobile inteligente şi 70 de proiectoare convenţionale, instalaţie de sunet cu boxe perimetrale şi 30 de metri pătraţi de ecrane LED.

Elena Gheorghe, reprezentanta României la ediţia din 2009 a concursului internaţional, va susţine un concert realizat special pentru spectacolul din această duminică.ea va interpreta melodii precum: „Mamma Mia”, „Ecou”, „The Balkan Girls” - piesa ce a reprezentat România la Eurovision -, „Disco Romancing”, „Te ador”, „Până dimineaţa” şi „Midnight Sun”.

Unul dintre puţinele grupuri vocale din România care adoptă stilul pop-opera, Ad Libitum Voices va interpreta duminică, în decorul Salinei Turda, o serie de hituri într-o notă specifică. Tiberius Simu, Sergiu Coltan - tenori, Vlad Morar – bariton şi Cristian Ignuţa – bas vor deschide show-ul alături de tânăra interpretă Katia Cărbune, cu piesa „My heart is breathing you”. Recitalul trupei va continua cu hituri precum „Caruso” (Lucio Dalla), „Copacul” (Aurelian Andreescu) şi „Nunta” (Phoenix).

Telespectatorii vor afla, duminică, 11 februarie, în direct, la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21.00, cei trei câştigători ai semifinalei de la Salina Turda din show-ul prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu. Cei doi artişti vor fi susţinuţi, din Camera Verde, de Loredana Corchiş, realizator TVR Cluj.

La finalul show-ului, câştigătorii serii, membrii juriului - Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan, Viorel Gavrilă - şi prezentatorii vor susţine o conferinţă de presă, în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR Moldova precum şi pe TVR+.

Ultima semifinală a concursului Eurovision România va avea loc la Sighişoara, în 18 februarie, iar pe 25 februarie, la Bucureşti, va avea loc finala selecţiei naţionale.

În acest an, în premieră, au intrat în concursul naţional 60 de piese, câte 12 pentru fiecare semifinală, în care juriul alege câte trei finalişti. În finală, publicul va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre cele 15 piese rămase în concurs.

Euronews este un post de televiziune de ştiri paneuropean lansat pe 1 ianuarie 1993.