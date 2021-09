VIDEO| Ciolacu: 'PSD va vota o moțiune depusă de AUR și USR PLUS'

PSD va vota o eventuală moțiune de cenzură depusă de AUR și USR PLUS, a declarat joi seara liderul PSD Marcel Ciolacu, care și-a exprimat, totuși dubii că partidele respective vor putea strânge semnăturile necesare.

„USR are o hârtie”, a spus Ciolacu la RomâniaTV, care a subliniat că nimeni nu se poate folosi de PSD pentru a-și rezolva problemele.

Ciolacu a precizat că are, până în prezent 157 de semnături și că pentru depunerea moțiunii PSD are nevoie de 234 de semnături. Pe de altă parte el a spus că nu va putea evita să vorbească în textul moțiunii de miniștrii USR PLUS, de programe precum IMM Invest sau de activitatea ministrului Economiei Claudiu Năsui.

În context, Ciolacu e exclus posibilitatea sprijinirii unui guvern minoritar PNL. A dmis, în schimb, că ar conta pe sprijinul membrilor PNL care nu îl susțin pe Florin Cîțu la votul moțiunii, potrivit Mediafax.ro.

Deputatul USR PLUS Ionuț Moșteanu a anunțat că reprezentanții formațiunii au discutat cu AUR și că împreună au 122 de semnături, deci pot depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. În același timp PSD pregătește propria moțiune.

