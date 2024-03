VIDEO – Ultimă oră! Microbuz cu presupuse numere ucrainene, găsit în parcarea Crocus City Hall

Mașina a fost încercuită de autoritățile rusești și verifică mașina.

Alte canale de Telegram rusești vorbesc despre faptul că microbuzul ar avea, de fapt, numere de Belarus.

În paralel, un suspect a fost reținut, iar Moscova e încercuită de forțe de ordine și verifică pe toți cei care vor să iasă din Rusia.

Autoritățile ucrainene și Casa Albă au declarat că Ucraina și ucrainenii nu sunt implicați în acest atac.

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei spune că atacul terorist din regiunea Moscovei este o „provocare deliberată a regimului Putin”, despre care comunitatea internațională a avertizat (mai multe, aici).

Pe de altă parte, reprezentanții Corpului Voluntarilor din Rusia (RDK) neagă că luptătorii unității au fost implicați în atac. "Desigur, cu siguranță nu suntem noi", a declarat un reprezentant al RDK pentru Novaya Gazeta Europe.

Patruzeci de oameni au fost ucişi şi peste 100 au fost răniţi vineri într-un atac armat comis de cinci bărbaţi înarmaţi, îmbrăcaţi în uniformă de camuflaj, care au deschis focul la sala de concerte Crocus City Hall de la periferia Moscovei, a relatat portalul rus Baza, citat de Reuters.

Serviciul federal de informaţii rus FSB a confirmat că s-au înregistrat morţi şi răniţi în atac, a transmis Interfax, preluată de dpa. Potrivit sursei citate, victimele ar fi atât angajaţi, cât şi vizitatori ai sălii de concerte din Krasnogorsk, oraş situat la nord-vest de Moscova.

Autorităţile au deschis o anchetă pentru "act terorist".

Atacul armat a fost urmat de un incendiu de proporţii la sala de concerte, potrivit autorităţilor ruse, care au vorbit despre "un atentat terorist sângeros".

Acoperişul Crocus City Hall, sala de concerte cuprinsă de flăcări şi unde au fost auzite focuri de armă şi explozii, se prăbuşeşte, a transmis RIA.

Un elicopter a fost chemat să stingă incendiul, a relatat şi TASS.

Russian Telegram channels report that a "suspicious white minibus" with old-style Ukrainian license plates was found at the parking lot of the concert hall.



They are spinning the "Ukrainian trace" version fast. We all know that that means.



Ukrainian authorities and the White… pic.twitter.com/SsWWh25hIO