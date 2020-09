Actorul Bebe Cotimanis ajunge vocea Prima TV

Actorul Bebe Cotimanis va fi ”vocea” Prima TV din 5 octombrie, dar va putea fi auzit şi la televiziunile sportive ale grupului Clever - Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K, potrivit news.ro.

”Din 5 octombrie, celebrul actor Bebe Cotimanis va fi vocea postului Prima TV. El este una dintre cele mai cunoscute voci din România şi din această toamnă se va auzi atât pe Prima TV, cât şi pe televiziunile sportive ale grupului Clever, Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K”, anunţă postul de televiziune.

Bebe Cotimanis are o bogata experienţă şi este cunoscut telespectatorilor pentru roluri în serialele tv dar şi un actor indrăgit al teatrului românesc, jucând în piesele Teatrului Nottara. El mai este cunoscut şi din filmele „Hotel de lux”, „Epicentru” sau „Amen”.

”În această toamnă, Bebe Cotimanis va anunţa toate noutăţile de la Prima TV odată cu trecerea la emisia HD şi va da „culoare” tuturor materialelor video de promovare ale posturilor sportive Look”, menţionează Prima Tv într-un comunicat.

Clever Business Transilvania a preluat în septembrie Prima TV şi a adăugat astfel portofoliului său o televiziune generalistă. Grupul media, dezvoltat de Adrian Tomşa, mai conţine televiziunea Look Plus, canalele sportive Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K, televiziunile tematice Agro TV, Profit.ro dar şi site-urile looksport.ro, lookplus.ro, lookmedica.ro, agro-tv.ro şi profit.ro