Alegeri la Iași - Cosette Chichirău: Primele rezultate din secţii arată că suntem înaintea lui Mihai Chirica

Copreşedintele Alianţei USR PLUS Iaşi Cosette Chichirău, candidată la funcţia de primar al municipiului reşedinţă, a declarat că "primele rezultate din secţiile de votare" după închiderea urnelor de vot ar arăta că a obţinut mai multe voturi decât primarul Mihai Chirica, deşi nu a avut "beneficiile" unei alianţe de dreapta cum a fost cazul în alte mari oraşe din ţară.

"Am văzut rezultatele excepţionale ale Alianţei USR PLUS în Bucureşti. Suntem convinşi că în Constanţa şi în Timişoara vom câştiga, iar la Iaşi se joacă. Iaşiul este singura excepţie din ţară unde PNL s-a transformat în PSD. La Iaşi nu am avut beneficiul unei alianţe de dreapta. La Iaşi, Alianţa USR PLUS se luptă singură cu caracatiţa pesedisto-penelistă. Dar ghiciţi ce? Deja primele rezultate din secţii arată că suntem înaintea lui Mihai Chirica", a spus Cosette Chichirău.Conform declaraţiilor sale, a câştigat "războiul valorilor", "în lupta cu corupţia din PSD şi PNL"."La Iaşi am câştigat deja războiul valorilor. Alianţa USR PLUS reprezintă cu adevărat ieşenii. Alianţa USR PLUS luptă cu corupţia din PSD şi PNL. Alianţa USR PLUS va livra promisiunile pe care le-am făcut: respect faţă de cetăţeni, dezvoltare industrială a Iaşiului, reducerea corupţiei, eliminarea corupţiei. Ne va lua două mandate să îi curăţăm pe ăştia. Dar în primul sigur facem curăţenie destul de mare. Vrem să creştem calitatea vieţii ieşenilor. Ne-am săturat de poluare, de trafic, de lipsa creşelor şi grădiniţelor. Miracolul ieşean începe din seara asta. Alianţa USR PLUS va demonstra că este majoritară în Iaşi", a susţinut Chichirău.În ceea ce priveşte prezenţa scăzută la vot, care în judeţul Iaşi este de 37,28%, ea a apreciat că "alegătorii PNL au stat acasă"."Alegătorii PNL nu au fost prostiţi de mizeria pesedistului Chirica, care şi-a schimbat geaca, şi-a schimbat tricoul pe ultima sută de metri. Prezenţa mică la vot din Iaşi este o ruşine pentru PSD şi PNL. Alegătorii USR PLUS au venit la urne şi s-au exprimat, iar ceilalţi au stat acasă de ruşine", a mai spus Cosette Chichirău.