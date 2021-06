CFR Cluj câștigat primul amical în cantonamentul din Austria

Campioana României CFR Cluj se află în cantonament, în Austria, unde are programate mai multe meciuri amicale cu adversari de calibru. În prima partidă, clujenii și-au făcut încălzirea învingând cu pe FC Wels, echipă din al treilea eșalon valoric al Austriei.

Echipa de start: Bălgrădean - Susic, Ciobotariu, Cestor, Latovlevici - Sigurjonsson, Itu, Fica - Deac, Debeljuh, Rondon

Min. 12 - CFR Cluj deschide scorul. Sigurjónsson a centrat din corner, iar Mike Cestor a deschis scorul cu o lovitură de cap, la revenirea pe teren, după o pauză îndelungată

Min. 37 – Deac dublează avantajul ardelenilor, cu un lob de mare clasă.

Echipa din repriza secundă: G. Sandomierski - D. Rusu, O. Hoban, R. Bouhenna, M. Butean - A. Tahiri, A. Fica, J. Rodriguez - C. Petrila, B. Omrani, M. Gîdea

Min. 52 - Mihai Gîdea trimite o pasă filtrantă pentru Claudiu Petrila, care marchează pentru 3-0, la revenirea în tricoul campioanei.

Min. 86 - Claudiu Petrila a scăpat singur cu portarul advers, l-a driblat și a introdus balonul în plasa goală, realizând "dubla".



În cadrul cantonamentului din Austria, CFR Cluj va mai disputa disputa alte patru partide amicale, după cum urmează:

16.06 - CFR Cluj vs. FC Wels (Austria) - ora locală 18:00

19.06 - CFR Cluj vs. Ludogoreț Razgrad (Bulgaria) - ora locală 17:00

22.06 - CFR Cluj vs. Puskás Akadémia (Ungaria)

26.06 - CFR Cluj vs. Dinamo Moscova (Rusia)

28.06 - CFR Cluj vs. Újpest Budapesta (Ungaria)

În cursul zilei de marți, CFR Cluj și-a aflat și adversara din Turul 1 Preliminar al UEFA Champions League, unde va întâlni pe FK Borac Banja Luka din Bosnia și Herțegovina.

Manșa tur se va juca în 6/7 iulie la Cluj-Napoca, în timp ce returul va avea loc în 13/14 iulie în deplasare.