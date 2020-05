Cristian Terhes, europarlamentar PNȚCD: PNL a fost total golit de elementul national si de elementul liberal

Europarlamentarul PNTCD, Cristian Terhes, in exclusivitate pentru Transilvania TV, 16 mai 2020, a raspuns la cateva intrebari privind trecerea din grupul europarlamentar S&D la grupul conservatorilor si reformistilor europeni (ECR). Trecerea sa a iscat multe comentarii on line, dar prea putini au inteles motivele care stateau la baza acestei trecerii.

„Dupa un an de zile in grupul S&D din care face PSD a venit timpul sa ma mut in grupul ECR, grupul european conservator reformator care promoveaza in fond si la urma urmei ideile fundamentale pe care s-a cladit PNTCD: stat national, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, respectarea suveranitatii si subsidiaritatii statelor membre ale UE si nu in ultimul rand mai putina birocratie europeana si mai multa libertate pentru statele membre” a declarat europarlamentarul Cristian Terhes la umbra statuii transilvaneanului Iuliu Maniu din Zalau, unul dintre cei doi fondatori ale partidului, celalalt fiind Ion Mihalache din Muntenia.

Terhes ne-a explicat ca, inainte de alegerile europarlamentare, a existat un protocol semnat intre PSD si PNTCD pentru a-l avea candidat pe lista PSD-ului din partea PNCTD-ului pe o pozitie elegibila. La randul sau PNTCD-ul a sustinut candidati de pe lista PSD, de asemenea si candidatul la prezidentiale. Celor care il critica pentru alegerea facuta, parlamentarul ii invita sa caute pe internet, sa vada ca acest lucru a fost parafat in urma cu un an de zile si ca a fost o intelegere intre cele doua partide.

Terhes sustine ca va continua colaborarea cu europarlamentarii PSD pe proiecte importante pentru Romania care vor trebui sustinute in Parlament European. Practic prin trecerea sa in grupul ECR, Romania este reprezentata in patru grupuri europarlamentare si nu doar in trei. „E un avantaj pentru ca fiind prezent acolo pot aduce un plus valoare pentru toate proiectele importante pentru Romania, iar colaborarea cu colegii va continua” a mai declarat europarlamentarul salajean pentru Transilvaniatv.ro.

La intrebarea TransilvaniaTV despre cum actioneaza grupul liberalilor in cadrul PE, Terhes a facut o declaratie socanta cu privire la acestia:

„PNL SI-A PIERDUT SI PARTEA NATIONALA SI PARTEA LIBERALA”.

In ce priveste partea nationala, europarlamentarul sustine ca:

„PNL ESTE UN PARTID CARE A SUSTINUT LA NIVELUL UE SI DIN PACATE DIN PARTEA GUVERNULUI ORBAN O SERIE DE REGLEMENTARI SI ACTIUNI CARE SUNT TOTALE INTERESULUI ROMANIEI SI SUBMINEAZA SUVERANITATEA NATIONALA”

Cristian Terhes contesta inclusiv partea „liberala” a PNL-ului, despre care afirma ca acesta nu mai exista.

„Am vazut in ultimele doua luni de zile si jumatate de cand exista aceasta pandemie generata de coronavirus, ca toate promovarile, prevederile, recomandarile si intiativele pe care PNL-ul le-a sustinut a incalcat drepturile si libertatile fundamentale, Constitutia, democratia, statul de drept” a mai spus Terhes pentru TransilvaniaTV.ro.

La final, Terhes a concluzionat spunand ca „PNL a fost total golit de elementul national si de elementul liberal”, PNTCD ramand in opinia acestuia „singurul partid national, care continua sa lupte pe mai departe din pozitia de membru al ECR”.