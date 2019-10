Descoperire EPOCALĂ a arheologilor, în Ierusalim: Schimbă toate informațiile despre Pilat din Pont

Arheologii au identificat o stradă "pierdută" din Ierusalim, una dintre străzile importante ale oraşului antic, ce a fost construită de guvernatorul roman al Iudeii Pilat din Pont, rămas în istorie pentru rolul său în crucificarea lui Iisus, informează luni Live Science.

Strada, ce avea aproape 600 de metri, făcea legătura între bazinul Siloam - un loc în care pelerinii se opreau pentru a se îmbăia şi pentru a bea apă - şi Muntele Templului, cel mai sfânt loc din Ierusalim. Această stradă era străbătută probabil de pelerinii care veneau să se roage la Templu, informează agerpres.ro.

Citește și: Elena Udrea ar putea da lovitura în Justiției! Avocatul său a intrat la rupere

Dovezile arheologice cu privire la Pilat din Pont sunt limitate, iar această descoperire face puţină lumină cu privire la personalitatea acestui guvernator roman, conform unui studiu despre descoperire publicat recent în revista Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University. Faptul că Pilat a construit o stradă care îi ajuta pe pelerini să ajungă la Templu sugerează că acesta nu ar fi fost atât de preocupat doar de propriul interes şi de indiferent faţă de supuşi, aşa cum susţin cronicarii din epocă.

Oamenii de ştiinţă ştiau de existenţa acestei străzi, arheologii desfăşurând săpături în această zonă a Ierusalimului încă din secolul al XIX-lea. Ceea ce nu s-a ştiut până acum a fost cât de veche este această stradă.

Citește și: Sorina Matei scoate la lumină o ‘coincidență’ ciudată în cazul Dan Barna-RISE Project! Mutare neașteptată

Pentru a afla, arheologi de la Autoritatea Israeliană pentru Antichităţi şi de la Universitatea din Tel Aviv au săpat până la straturile de pământ de sub stradă. Ei au descoperit zeci de monede, dintre care cele mai recente datează din anii 30 - 31 d.Hr., perioadă ce corespunde guvernoratului lui Pilat. Absenţa unor monede mai noi indică faptul că totalitatea sau o mare parte a lucrărilor de construcţie la această stradă s-au încheiat în perioada lui Pilat.

Izvoarele istorice şi Biblia îl prezintă pe Pilat din Pont într-un mod negativ. Cum altfel, când acest guvernator roman este celebru tocmai pentru că l-a judecat pe Iisus şi a ordonat execuţia sa prin crucificare. Puţinele izvoare istorice care-l menţionează arată că Pilat a confiscat banii dintr-o trezorerie sacră pentru a construi un apeduct, a încălcat în mod repetat legile religioase iudaice şi i-a ucis pe cei care protestau faţă de deciziile sale.

Citește și: Nebunie mare în cazul Caracal! Anchetatorii i-au interzis lui Dincă: ‘S-a dat ordin pe unitate să nu aibă acces’

Cronicarul antic Philo (20 î.Hr. - 50 d.Hr.) scria că oamenii din Iudeea "erau sătui de mite, insulte, furturi, abuzuri, desfrâu, execuţii fără proces şi de cruzimile ce păreau să nu se mai sfârşească", încât au scris o petiţie către împăratul Tiberius, solicitându-i să intervină personal.

Faptul că a construit o stradă care făcea legătura între bazinul Siloam şi Muntele Templului indică faptul că Pilat poate nu era atât de corupt pe cât arată izvoarele istorice şi religioase, susţin acum istoricii.

Citește și: Se aruncă-n aer Justiția: Condamnare întoarsă azi, după decizia CCR

"Importanţa acestei străzi este evidentă, atât din punct de vedere al dimensiunilor cât şi al calităţii construcţiei, care a necesitat, fără îndoială, o forţă de muncă scumpă, alcătuită din meşteşugari pricepuţi", conform studiului ce însoţeşte descoperirea. Strada avea 8 metri lăţime, iar construcţia ei a necesitat aproximativ 10.000 de tone de piatră de carieră.

"Nu mai este posibil să considerăm această primă perioadă de guvernare romană directă asupra Iudeii drept una caracterizată exclusiv de interesul propriu şi de corupţie", se mai precizează în studiu.

Citește și: Denise Rifai o desființează pe Viorica Dăncilă: E culmea tupeului

Scopul construcţiei acestei străzi a fost probabil de a calma tensiunile dintre Pilat şi evrei, dar şi pentru a demonstra abilităţile de conducător ale guvernatorului roman, conform coordonatorului acestui studiu, Nahshon Szanton, arheolog din cadrul Autorităţii Israeliene pentru Antichităţi.