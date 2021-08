Disney începe filmările la un nou serial de aventuri, intitulat 'Nautilus', în Australia

Studioul Disney va filma anul viitor un nou serial de aventuri, intitulat "Nautilus", în Gold Coast, o cunoscută staţiune turistică din statul australian Queensland, informează DPA.

Filmările la acest serial vor începe în luna ianuarie, a declarat marţi agenţiei Australian Associated Press (AAP), Paul Fletcher, ministrul pentru Comunicare, Infrastructură Urbană, Oraşe şi Artă din Queensland, potrivit agerpres.ro.

Specialiştii se aşteaptă ca noua producţie să genereze venituri de peste 124 milioane de dolari americani pentru economia locală, a precizat Paul Fletcher.

Serialul, care va avea 10 episoade, va prezenta povestea carismaticului Căpitan Nemo şi faimosului său submarin Nautilus din romanul clasic "20000 de leghe sub mări" al scriitorului Jules Verne.

În acest roman de aventuri al scriitorului Jules Verne, Căpitanul Nemo explorează oraşul scufundat Atlantis, luptă cu o caracatiţă uriaşă şi descoperă minunile unei lumi antice pe fundul mării.

"Suntem încântaţi că unul dintre cele mai mari nume din industria cinematografică globală a ales încă o dată statul nostru", a declarat prim-ministrul din Queensland, Annastacia Palaszczuk.

Walt Disney Company a filmat deja în acest stat australian filmele "Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales" şi "Thor: Ragnarok" prin intermediul filialei sale Marvel Studios.