Gabriel Oprea: Cred ca in decizia presedintelui cel mai mult a cantarit argumentul medical

Președintele României a cerut premierului Ludovic Orban si ministrului de interne Marcel Vela să anuleze așa-zisul “acord cu Biserica”. Președintele Klaus Iohannis susține că deși măsurile luate de guvern au fost bune, unele dintre acestea pot fi interpretate gresit de către cetățeni. Vezi și: OFICIAL - Noua procedură de primire a Paştilor şi a Luminii de Înviere: NU se mai iese din case (VIDEO)

Despre acest subiect a făcut declarații la Realitatea PLUS, fostul ministru de interne, generalul Gabriel Oprea.



“ Eu cred că președintele României care s-a adresat națiunii, a dat un mesaj milităresc, clar, prin care îi îndeamnă pe cetățeni să rămâna in casa. Presedintele a spus: Stati acasa, altfel, dupa Sarbatori vom avea inmormantari!

Cred că toate argumentele în întâlnirea pe care a avut-o la Palatul Cotroceni cu domnul prim-ministru Orban, cu domnul Vela, cu domnul Ciucă și cu domnul Arafat, au fost de ordin medical. Experienta pe care o am imi spune că acest acord dintre Ministerul de Interne și Biserică va fi modificat. Până la urmă, obiectivul strategic al statului român, al nostru al tuturor, este să rămânem sănătoși, în viață și numai dacă respectăm legea vom câștiga acest război atipic. Consider că președintele Iohannis a fost foarte clar în declarațiile pe care le-a făcut, iar în acest moment este nevoie de mesaje ferme, clare, acum e in joc viața noastra. Este o situație excepțională pentru care nimeni nu a fost pregătit. Important este să depășim această situație de criză, să facem sărbătorile de Paște in liniste și să limităm pierderile de vieți omenești. Domnul Vela a explicat că a avut o solicitare din partea Patriarhiei. Cred că șeful CSAT a acționat corect și in astfel de momente consider că argumentele medicale sunt cele mai convingătoare pentru o situație excepțională, asa cum este lupta cu COVID-19”, a declarat Gabriel Oprea la Realitatea Plus.