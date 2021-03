Hollywood Critics Association cel mai bun film - Promising Young Woman, este alegerea criticilor

„Promising Young Woman” a fost ales, vineri seară, de Hollywood Critics Association drept cel mai bun film, iar actriţa Carey Mulligan, care joacă rolul principal, şi regizoarea Emerald Fennell au fost recompensate cu premii pentru interpretare, respectiv, scenariu şi lungmetraj de debut, potrivit news.ro.

Ceremonia, a patra organizată de asociaţie, a fost transmisă online, pe Facebook şi YouTube.

Între câştigători s-au numărat Delroy Lindo - cel mai bun actor („Da 5 Bloods”), Yuh-Jung Youn - cea mai bună actriţă în rol secundar („Minari”), Paul Raci - cel mai bun actor în rol secundar („Sound of Metal”), lungmetrajul „Nomadland” - cea mai bună imagine şi cea mai bună regizoare (Chloe Zhao), Darius Marder - cel mai bun regizor („Sound of Metal”), „Class Action Park” şi „All In: The Fight for Democracy” - desemnate cele mai bune documentare, şi „La Llorona” (Guatemala, r. Jayro Bustamante) - cel mai bun film internaţional.

„Având în vedere că 2020 a fost un an cu multe dificulăţi pentru cei mai mulţi din întreaga lume, le suntem veşnic îndatoraţi cineaştilor şi studiourilor care au făcut tot posibilul să găsească noi modalităţi de a-şi lansa filmele pentru public”, a spus Scott Menzel, fondatorul HCA, citează Variety.

Filmele nominalizate de Hollywood Critics Association au fost între „cele mai diverse şi incluzive poveşti” din ultima perioadă, a mai spus Menzel. „Misiunea noastră a fost mereu să subliniem toate vocile şi cred că asta se reflectă în câştigătorii din această seară”, a adugat el.

„Promising Young Woman”, produs de Margot Robbie, despre o tânără care se confruntă cu traumele trecutului şi încearcă să îşi facă dreptate, a fost recompensat vineri seară şi cu marele premiu al Academiei australiene de film (AACTA), iar Mulligan a fost aleasă cea mai bună actriţă.

Lungmetrajul a primit şi patru nominalizări la gala Globurilor de Aur de anul acesta, însă nu a obţinut niciun premiu.