Informații NOI: Cristian Popescu Piedone ar fi fost directorul companiei Brai Cata, contractată de Clotilde Armand în criza gunoaielor

Apar noi informații privind compania Brai Cata, contractată de Clotilde Armand pentru gestionarea temporară a crizei gunoiului din Sectorul 1. Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5, a fost director al companie, arată mai multe articole de presă. Ana Birchall, fost ministru al Justiției, comentează acid situația.

"Initial cand am citit aceasta stire am crezut ca este o gluma, o gluma proasta dar tot o gluma! Din pacate nu este nicio gluma si se confirma ca fostul director al Brai-Cata, noua firma de salubritate angajata de Clotilde Armand prin incredintare directa, este nimeni altul decat Piedone! Da, acelasi Piedone, primar la sectorul 5 implicat in Colectiv!

Sunt curioasa daca cei care ma jigneau ieri au macar decenta sa isi ceara scuze in gand. Da, am votat-o si sustinut-o pe Clotilde Armand impotriva lui Tudorache Diamante dar asta nu inseamna ca tolerez ca sectorul in care locuiesc sa fie ingropat in gunoi, in balarii, in capuse etc.

Cat priveste pretul, se pare ca pretul noii firme SE ADAUGA la factura Romprest! De ce? Simplu!

Legal, rezilierea contractului cu Romprest nu poate fi efectuata cât timp chiar Hotărârea CLSU de instituire a alertei prevede că Primăria (PS1) “va asigura posibilitatea continuării contractului de salubrizare de către Compania Romprest Service S.A.”

Cu alte cuvinte, legal, banii plătiți firmei Brai-Cata se adaugă timp de 30 de zile la contractul Romprest, contract care inca nu e reziliat, deci este in vigoare!

Mai mult, dincolo de exercitiile de PR si de imagine, se pare ca per total NU va fi un pret mai mic asa cum se tot spune public ci, in realitate, va fi o cheltuială SUPLIMENTARA din bugetul local pentru ca tot legal rezilierea contractului Romprest se face NUMAI in inistanta, exact cum spun de peste 7 luni!

Asa cum am spus inca de acum cateva luni, legea trebuie respectata iar rezilierea contractului trebuie sa se faca in instanta, cu avocati buni de partea dnei primar. Altfel, vor curge si penalitati!

Asta trebuia sa faca doamna primar de acum 7 luni: sa inceapa demersurile legale pentru rezilierea contractului cu Romprest, nu circ!

De ce nu a facut-o?

P.S. Pentru trolli si postacii care au misiune sa imi atace iar pagina, inainte sa se faca de ras le recomand sa citeasca declaratia de avere a lui Piedone din 26.11.2020 si asa afla ca in 2020 Piedone a incasat 100 mii de lei de la aceasta firma", scrie Ana Birchall pe Facebook.