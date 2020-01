Klaus Iohannis, mulţumit de 'blatul' cu Pro România: 'Prin această formă, PSD pierde sume din finanţare şi acest lucru nu este regretabil'

Klaus Iohannis răspunde acuzaţiilor lansate de USR, cu privire la un amendament la legea bugetului, prin care Pro România a ajuns să fie subvenţionat de stat. La fel ca Ludovic Orban, preşedintele afirmă că amendamentul respectiv a scăzut de fapt finanţarea pentru PSD, ceea ce este bine.

"Promulgarea nu se face cu obiecţii. Ori se face, ori nu se face. Am considerat că este suficient de bun (bugetul, n.r.) pentru a fi promulgat şi am considerat că este nevoie de o promulgare urgentă. În ce priveşte finanţarea partidelor, am văzut că s-a modificat felul în care sunt finanţate partidele şi aş avea două observaţii: 1. Subvenţia pentru partide a scăzut, ceea ce este corect. Se ajunsese la finanţări prea mari. 2. În vechea formă, principalul beneficiar al unor finanţări exagerate a fost PSD, iar prin această formă PSD pierde sume din finanţare şi acest lucru nu este regretabil. Este o abrodare care a fost negociată cu ocazia legii bugetului", a declarat Iohannis.

Avocatul Mihai Badea, consilier parlamentar USR, a dezvăluit marţi că Guvernul Orban a acceptat un amendament la legea bugetului de stat, prin care a fost modificată legea care prevede acordarea subvenţiilor pentru partide. Astfel, deşi nu a participat în alegeri, Pro România va beneficia de subvenţie de la bugetul de stat, în calitate de partid parlamentar. Mai mult, subvenţia va fi calculată tot anul pe baza numărului de parlamentari pe care partidul i-a avut la 1 ianuarie 2020.

" Art. 47. – Prin derogare de la art. 18 alin. (3) lit. a), alin. (4) și art. 19 din Legea nr. 334/2006, în anul 2020 subvențiile acordate partidelor politice, prevăzute în bugetul Autorității Electorale Permanente se acordă pe baza numărului total de parlamentari înscriși în fiecare dintre partidele politice la data de 1 ianuarie 2020", este articolul vizat din Legea Bugetului de stat pe 2020.

