Lia Olguta Vasilescu anunță o ANCHETĂ la spitalul din Craiova: 'Trebuie să vedem de ce pacienta avea o bricheta asupra ei'

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, susține că incendiul de la spitalul din Craiova a fost provocat de o pacientă care avea o brichetă. Edilul anunță o anchetă și vrea să afle cum au acționat medicii de gardă.

„Clinica de Psihiatrie de la Parcul Romanescu este recent reabilitata, instalațiile electrice sunt verificate lunar in toate spitalele din subordinea municipalitatii, iar la aceasta unitate sanitară, in toate camerele si pe holuri, sunt montate camere de luat vederi. Astăzi a avut loc un incident, la parterul clădirii, dupa ce o pacienta a dat foc unei saltele. Nu exista victime intoxicate cu fum sau avand arsuri. In schimb, trei medici au sarit de la etajul 1, speriati din cauza fumului. Vom declansa o ancheta ca sa verificam de ce pacienta avea o bricheta asupra ei si de ce medicii de garda nu s-au asigurat ca pacienții sunt evacuați pentru a fi preintampinat orice pericol”, a spus Lia Olguța Vasilescu, pe pagina ei de Facebook.

Un incendiu a izbucnit, luni seară, la Spitalul de Psihiatrie din Craiova, iar 18 pacienţi şi cinci cadre medicale s-au autoevacuat, un alt pacient fiind scos de pompieri. Trei cadre medicale au fost transportate la spital cu fracturi, arată primele informaţii oferite de ISU Dolj. Cei trei medici au sărit de la etajul unul al spitalului pentru a se salva și în acest fel și-au rupt picioarele. ISU Dolj susține că toți cei 41 de pacienți aflați în spital sunt în stare bună.