Mihai Mălaimare Jr. a primit premiul pentru cel mai bun director de imagine, pentru lungmetrajul 'Jojo Rabbit', la cea de-a 23-a ediție a galei Hollywood Film A

Mihai Mălaimare Jr. a primit premiul pentru cel mai bun director de imagine, pentru lungmetrajul "Jojo Rabbit", la cea de-a 23-a ediție a galei Hollywood Film Awards, care a avut loc duminică seară, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, potrivit Deadline, potrivit Mediafax.

În septembrie, drama neozeelandeză "Jojo Rabbit", de Taika Waititi, a câștigat marele premiu, cel al publicului, la Festivalul de Film de la Toronto și a intrat astfel cu mari șanse în cursa pentru o nominalizare la premiile Oscar din 2020. "Jojo Rabbit" este o satiră comică despre un băiețel german în vârstă de zece ani, Jojo (Roman Griffin Davis), în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, care află că mama sa ascunde o fetiță evreică (Thomasin McKenzie) în mansarda casei. Băiețelul are un prieten imaginar, o versiune imbecilă a lui Adolf Hitler.

Mihai Mălaimare Jr., în vârstă de 44 de ani, fiul actorului Mihai Mălaimare, a fost și directorul de imagine al filmului "Nina", de Cynthia Mort, iar, în 2014, a fost elogiat de presa străină pentru imaginea filmului "Umblând printre morminte", de Scott Frank, cu Liam Neeson în distribuţie. În anul 2013, a fost premiat de criticii americani, la gala National Society of Film Critics, unde s-a impus la categoria "cea mai bună imagine", pentru pelicula "The Master", de Paul Thomas Anderson. De asemenea, Mihai Mălaimare Jr. a primit, în 2012, premiul pentru cea mai bună imagine din partea Boston Society of Film Critics, pentru acelaşi film, pentru care a fost nominalizat şi la prestigioasele Satellite Awards şi Critics' Choice Awards. Cineastul român a colaborat, printre altele, cu regizorul Francis Ford Coppola la realizarea filmelor "Tinereţe fără tinereţe" (2007) şi "Tetro" (2009).

Gala Hollywood Film Awards 2019 i-a adus, duminică seară, împreună pe unii dintre cei mai mari actori de la Hollywood.

Astfel, spaniolul Antonio Banderas a primit premiul pentru cel mai bun rol principal masculin, cel din filmul "Dolor y Gloria", de Pedro Almodóvar, în timp ce Renee Zellweger a obținut trofeul pentru cel mai bun rol principal feminin, pentru portretizarea lui Judy Garland în pelicula regizată de Rupert Goold "Judy".

Premiile pentru cele mai bune roluri secundare le-au fost acordate lui Al Pacino, pentru interpretarea din "The Irishman", și Laurei Dern, pentru partitura din "Marriabe Story".

Premiul pentru cea mai bună superproducție a revenit peliculei "Răzbunătorii: Sfârşitul jocului/ Avengers: Endgame", de Anthony și Joe Russo, trofeul pentru cel mai bun cineast, lui Bong Joon Ho, pentru "Parasite", iar cel pentru cel mai bun producător, Emmei Tillinger Koskoff, pentru "The Irishman". De asemenea, James Mangold a fost premiat pentru regia filmului "Ford v Ferrari", iar Anthony McCarten a primit trofeul pentru cel mai bun scenariu, cel al lungmetrajului "The Two Pope".

De asemenea, actrița Charlize Theron a primit premiul pentru întreaga carieră.

Gala Hollywood Film Awards dă oficial startul sezonului marilor premii din cetatea americană a filmului.

Anul trecut, premiul pentru cel mai bun film i-a revenit peliculei "Green Book: O prietenie pe viață/ Green Book", de Peter Farrelly, care ulterior a fost recompensată cu Oscar.