Perez spune că proiectul Superligii europene nu a căzut

Preşedintele clubului Real Madrid şi al Superligii europene susţine că proiectul unei competiţii în afara UEFA rezervată exclusiv marilor cluburi europene nu a căzut şi că nimeni nu s-a retras, potrivit news.ro.

"Vom continua să lucrăm. Proiectul este în (n.r. - în aşteptare)”, a spus Perez, conform BBC.

La postul de radio spaniol Cadena Ser, Perez a oferit detalii despre modul în care s-a ajuns la acest priect.

"Sunt destul de trist şi dezamăgit pentru că lucrăm la acest proiect de aproximativ trei ani şi poate că nu am putut să-l explicăm bine. Formatul Ligii Campionilor este vechi şi interesant doar din sferturile de finală. Este clar că acest format nu funcţionează, aşa că ne-am gândit că am putea avea un format în care cele mai importante echipe din Europa să joace una împotriva celeilalte chiar de la începutul sezonului. Am calculat şi am simţit că putem câştiga mult mai mulţi bani, mai mulţi bani şi pentru toate celelalte echipe", a declarat Perez, citat de marca.com.

Întrebat despre formaţiile engleze care au decis să iasă din proiect, Perez a dezvăluit că de la început a existat un club foarte reticent.

"A existat o parte a grupului englez care nu a avut prea mult interes, nu voi spune cine. Cred că acest lucru a devenit contagios cu ceilalţi", a spus el, continuând cu acuzaţii la adresa FIFA şi UEFA pentru atmosfera creată după anunţarea proiectului.

"Aceşti directori sunt în mare parte americani, poate din NFL sau NBA. Pleacă din cauza atmosferei. FIFA a creat un spectacol mare. Parcă am fi dat drumul unei bombe atomice. Poate că nu am explicat-o bine, dar nici ei nu ne-au dat posibilitatea să o explicăm. Unii oameni pur şi simplu nu doreau asta. Nu am văzut niciodată o astfel de agresiune din partea preşedintelui UEFA şi a unora dintre autorităţile fotbalistice naţionale. Sunt în fotbal de 20 de ani şi nu am văzut niciodată ameninţări de acest gen. A fost ca şi cum am fi ucis pe cineva. A fost ca şi cum am fi ucis fotbalul. Dar am încercat să muncim ca să salvăm fotbalul", a explicat preşedintele clubului Real Madrid.

Perez a insistat că echipele engleze, echipele italiene şi Atletico Madrid nu s-au îndepărtat încă de proiect.

"Se înşeală complet”, a spus el, când a fost întrebat despre oamenii care cred că Superliga s-a încheiat deja.

"Nu cred că (n.r. - grupările celelalte) au plecat încă. Este clar în contract că nu poţi pleca. Majoritatea persoanelor implicate sunt directori care cunosc această lume”, a continuat Perez.

Întrebat în continuare de ce au fost selectate aceste echipe şi dacă formatul închis al acestei ligi este principalul obstacol, el a vorbit despre modul în care membrii fondatori şi-au câştigat acest drept: "Aceste echipe au câştigat acest lucru. Acestea sunt echipele care în ultimii 20 de ani au câştigat acest lucru. Au cei mai mulţi urmăritori pe reţelele sociale şi cei mai mulţi fani."

Perez a fost întrebat şi de ce nu a consultat membrii clubului Real Madrid.

"Trebuie să-i întreb şi ce jucători transfer?", a răspuns Perez.

"Dacă le spunem fanilor lui Real Madrid că vom juca în fiecare săptămână împotriva uneia dintre echipele din Manchester sau împotriva Barcelonei, ​​crezi că vor spune ? Nu credeţi că le-ar plăcea, ca toate celelalte să rămână la fel şi să jucăm cu echipe mari în locul acestor meciuri care nu sunt interesante până în sferturile de finală? Sunt câteva pARTIDE pe care abia pot să le urmăresc", a adăugat el.

Şase cluburi din Anglia, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham şi Chelsea, două din Italia, AC Milan şi Inter Milano, şi unul din Spania, Atletico Madrid, au anunţat oficial că renunţă la Superliga europeană, la 48 de ore de la anunţul înfiinţării. Dintre fondatori, au mai rămas trei grupări, Juventus, Real Madrid şi FC Barcelona, care nu au renunţat oficial la proiect.