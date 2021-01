Reacția lui Sorin Cîmpeanu, după ce profesorii din Galați au făcut chemați la cursuri de numerologie: Este o greșeală și greșelile se plătesc

După ce 600 de profesori au participat la cursuri online de numerologie organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a dezaprobat inițiativa spunând că prioritățile educației sunt cu totul și cu totul altele, precum educația online, dotarea școlilor și a elevilor cu instrumente de învățare, organizarea examenelor naționale.

„Un curs de? Am inteles. Da, pot sa va spun ce au spus altii mai importanti inaintea mea. Fostul presedinte francez Jacques Chirac spunea ca 'Noua ne arde casa si noi ne uitam in alta parte'. Ce spuneti dvs cu siguranta nu face obiectul prioritatilor Ministerului Educatiei si sistemului educatiei. Ceea ce spuneti dvs are legatura directa cu profesionalizarea managementului din educatie. Atunci cand ai inspectori gnerali care nu stiu sa trieze importanta unor anumite informatii si le dau drumul in sistem fara sa le trieze, se ajunge la astfel de situatii regretabile. Evident ca este o greseala. Greselile se platesc”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Antena 3.

Noul inspector general al judeţului Galaţi, Selena Costea, a trimis o adresă cadrelor didactice prin care le invită să participe la proiectul online „Numerologia - o 9 legătură între dascăl şi elev”. Adresa are antetul Inspectoratului şcolar, iar proiectul este iniţiat de o asociaţie a numerologilor.