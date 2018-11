REVOLTĂTOR! Rezoluția PE condamnă România pentru Referendumul pentru Căsătorie

Ceea ce a trecut neobservat în aceste zile este faptul ca în Rezoluția PE împotriva României (diferit fata de Raportul MCV, care aparține Comisiei), statul nostru este criticat și pentru simplul fapt ca a respectat vointa cetatenilor si a permis Referendumul pentru Căsătorie. Problema, evident, este că am îndrăznit sa organizam așa ceva. Argumentul că am greșit? Un raport al ONG-ului ILGA, adică al lobby-ului internațional homosexual – care in anii 90 era aliata bine mersi cu organizații pedofile (link către Wikipedia).

A se vedea punctele L si M din Rezoluție:

”L. întrucât, în mai 2016, a fost lansată o petiție de revizuire a Constituției din România pentru a se limita definiția familiei la căsătoria dintre un bărbat și o femeie; întrucât numeroase grupuri de apărare a drepturilor omului și-au exprimat preocuparea cu privire la faptul că această propunere ar putea încălca standardele internaționale în materie de drepturi ale omului și ar putea duce la creșterea discriminării homofobe în România; întrucât parlamentul a aprobat această revizuire cu o majoritate de două treimi; întrucât la referendumul organizat pe această temă nu s-a înregistrat pragul minim necesar de 30% din alegători;

M. întrucât a în ceea ce privește legislația, discursul de incitare la ură și discriminarea împotriva persoanelor LGBTI, potrivit Analizei anuale din 2018 a situației drepturilor omului în cazul persoanelor LGBTI în Europa, publicată de Regiunea Europa a Asociației Internaționale a Lesbienelor și Homosexualilor (ILGA-Europa);”

Observații:

- „Standardele internaționale” este o expresie vagă care nu acoperă o realitate juridică. Nu există niciun Tratat care să oblige România să se rețină în materie de politici privind căsătoria și familia, sau să adopte o unică viziune asupra lor. Dimpotrivă, cum a arătat CJUE, România, ca oricare alt stat membru al UE, are dreptul de a defini căsătoria cum vrea, evident, în respectul drepturilor omului. Care drepturi ale omului nu includ, în tratatele din care face parte România, vreun drept al LGBT la căsătorie.

- „Creșterea discriminării homofobe” este o altă expresie de lemn care nu acoperă nimic. Este o simplă presupunere, în cel mai bun caz. Oricum, un fals argument. Persoanele LGBT nu aveau nici înainte dreptul de a se căsători. Nu avea cum sa crească vreo discriminare in aceasta privință, pentru ca nu există discriminare de la bun început.

- E inadmisibil sa invoci ca autoritate într-un raport privind statul de drept și drepturile omului dintr-un stat național viziunea unilaterală a unei grupări de lobby care militează strict pentru o agendă facțională societal. Mesajul dat este că ILGA decide care stat național respectă drepturile omului și care nu, ceea ce evident nu ar trebui să se întâmple.

- Interesant că sunt invocate votul din parlament pentru Referendum si nevalidarea. Acestea sunt argumente ca se încalcă statul de drept?!

Una peste alta, includerea acestor critici in Rezoluția PE constituie un alt act de sfidare la adresa suveranității naționale, dar și a regulilor jocului european de până acum. Este împotriva propriilor Tratate și decizii ale curților de justiție europene să critici o țară pentru că își folosește dreptul suveran de a decide în materie de căsătorie și familie.

Rezoluțiile PE nu sunt obligatorii pentru statele membre, însă ele arată ce fel de pericol ar constitui un Parlament European, în formula actuală, care să aibă astfel de atribuții...

În fine, o mare problemă de coerență cu propriul crez o au acei europarlamentari (și nu parlamentari) români care au votat sau aprobat Rezoluția PE în această formă.

un comentariu de Anghel Buturugă, invitat