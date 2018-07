Un judecător reacționează după ce Tudorel Toader a decis reluarea concursului la șefia DNA: 'Pentru că poate. Magistrații au tot avertizat'

Judecătorul Cristi Danileț comentează vineri, într-o postare pe Facebook, decizia ministrului Justiției Tudorel Toader de a relua concursul la șefia DNA, afirmând „pentru că poate”, deoarece ministrul justițiie are puterea absolută în propunerea pentru numirea noului șef al DNA, iar magistrații au tot avertizat.

„PENTRU CĂ POATE... Ministrul justiției are putere absolută în propunerea pentru numirea noului șef al DNA. Nu e obligat de lege să ofere transparență procedurii, nu trebuie să își motiveze decizia de respingere sau de selectare a unui anumit candidat, nu are de respectat vreun termen. Nici măcar nu trebuie să respecte o anumită procedura de selecție: poate scoate din joben un procuror din cei 1900 din sistem și să îl propună peste noapte șef la DNA, atât timp cât procurorul respectiv are vechimea minimă legală. Așadar ministrul eare atotputernic.

Păcat că nu ați văzut asta până acum. Magistrații au tot avertizat! O asemenea putere în mâinile oricărui ministru care gândește și acționează politic înseamnă control absolut al activității procurorilor. Și asta e ceea ce își doresc infractorii, nu?! Că doar nimeni nu s-ar gândi la victime.”, scrie Danileț, pe Facebook.