Viorica Dăncilă, discuţie cu un protestatar: 'Sunt medici din Ungaria care vor să vină la noi' (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a avut discuție cu un protestatar, la ieșirea din Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde a fost, vineri, în vizită. Ea a fost întrebată ce mesaj le transmite tinerilor de peste hotare, cărora le-ar fi teamă să revină în țară, și a răspuns că Guvernul a mărit salariile, transmite Mediafax.

La finalul vizitei pe care a făcut-o, vineri, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, Viorica Dăncilă a fost oprită de un protestatar, care a întrebat-o ce mesaj le transmite tinerilor plecați peste hotare, dar care ar vrea să se întoarcă, dar le este frică de ce ar putea găsi aici.

„Cred că cele mai multe plecări din țară au fost în 2009, când s-au tăiat pensii și salarii, când s-au închis școli și spitale. A trebuit să preluăm o situație nu tocmai bună, și nu vreau să dau întotdeauna vina pe vechea moștenire, dar noi am încercat să facem lucruri foarte bune, și, pentru că ne aflăm într-un spital, spuneți-mi ce guvern a ridicat salariile medicilor așa cum am făcut-o noi. Și nu este ușor. Și asta din respect pentru medici, fiindcă vrem să rămână medicii în România. Am adus salariul unui medic la 4.000 de euro. Sunt medici din Ungaria care vor să vină în România. Sunt medici care nu au mai plecat, cu toate că sunt foarte căutați, foarte buni specialiști. Dar am încercat să creăm condițiile să rămână aici, în țară”, i-a spus premierul protestatarului.

Întrebată de protestatarul George Chelaru dacă Guvernul va face modificări la Legile Justiției, premierul a spus că nu și că singurele modificări pentru care ar face excepție sunt cele care vizează înăsprirea pedepselor pentru crimă, viol și pedofilie.

„Eu am spus încă ceva și repet: acest guvern nu va interveni în justiție. Acest guvern nu va face modificări pe justiție. Singurul lucru la care voi face referire și la care sunt dispusă să fac o excepție este referitor la războiul împotriva criminalității în înăsprirea pedepselor, înăsprirea pedepselor pentru crimă, pentru viol, pentru pedofilie. Dar, în rest, vreau să las magistrații să facă justiția”, a mai spus premierul.

Viorica Dăncilă a fost huiduită și i s-a cerut demisia când a plecat de la Spitalul de Neurochirurgie către maternitatea Cuza Vodă, unde a vizitat secția de Neonatologie, secția de Prematuri și biserica din curtea spitalului.