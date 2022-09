Atac armat într-o școală din Rusia. Cel puţin nouă morţi şi 20 de răniţi (Video)

Cel puţin nouă persoane au fost ucise şi 20 rănite, printre care copii, în cursul unui incident armat într-o şcoala din oraşul Ijevsk, capitala regiunii Udmurtia din centrul Rusiei, a anunţat luni Ministerul de Interne rus, potrivit căruia autorul atacului s-a sinucis, transmit AFP şi Reuters.

Un bărbat înarmat a ucis şase persoane la o şcoală din oraşul rus Ijevsk, a comunicat Ministerul de Interne al Rusiei pe Telegram. Ramura Udmurtia a Ministerului de Interne a transmis că atacatorul s-a sinucis şi că alte 20 de persoane sunt rănite, scrie Rador.

Agenţia de presă RIA l-a citat pe guvernatorul Aleksandr Brecealov, din regiunea Udmurtia, a cărei capitală este Ijkev, spunând că un bărbat neidentificat a intrat în şcoală şi l-a ucis pe paznic. El a declarat că au fost ucişi şi răniţi elevi ai şcolii.

The Investigative Committee of the #Russian Federation reports that nine people were killed in the school shooting in #Izhevsk - 5 schoolchildren, 2 guards and 2 teachers. pic.twitter.com/11s9PqLUuL