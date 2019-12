Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj, trage un semnal de alarmă: 'Dacă nu amânăm un meci, zero șanse cu Celtic'

Dan Petrescu a declarat, duminică, după remiza dintre CFR Cluj și FC Hermannstadt, scor 1-1, că este foarte dificil ca echipa din Gruia să învingă Celtic, în condițiile în care timpul de pregătire a partidei este foarte redus, din cauza meciurilor din Liga 1, anunță MEDIAFAX.

”Lotul e foarte mic, dacă şi la meciurile cu Sepsi şi cu Botoşani ne accidentăm nu mai are cine să joace. Eu nu înţeleg programul acesta şi e foarte important să reuşim să amânăm unul dintre aceste două meciuri. Dacă nu amânăm, zero şanse cu Celtic. Dacă vrem să apărăm România, ar trebui să înţeleagă, pentru că toate ţările au făcut asta. Avem cel mai slab lot din Europa ca număr. Erau 19, am rămas cu 16. Pe noi ne-au penalizat foarte mult cupele europene. Eram cu 10 puncte în plus cel puţin dacă nu aveam cupele europene”, a declarat Dan Petrescu, după remiza cu FC Hermannstadt, la Telekom Sport.

”Problemele ni le-am făcut şi noi şi din păcate se vede că jucăm la trei zile. Boli, asta e cea mai mare pierdere. L-am pierdut pe Boli şi nu cred că va mai juca până la finalul sezonului. Îi avem pe Boli, Aurelio şi Rondon care nu pot juca cu Celtic. Dacă era 0-0 nu eram supărat deloc, poate doar pentru accidentarea lui Boli. La mine dacă e 0-0 înseamnă că nu am făcut greşeli”, a mai spus tehnicianul clujenilor.

În clasamentul Ligii 1, CFR Cluj este lider, cu un total de 35 de puncte.