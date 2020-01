Deși nu există, Aeroportul Brașov atrage atenția turoperatorilor: S-au făcut primele planificări de zboruri

O întâlnire, în premieră, între touroperatorii români şi străini şi directorii aeroporturilor din România are loc joi, la Poiana Braşov, cu prilejul primei reuniuni din acest an a Asociaţiei Aeroporturilor din România, la aceasta participând şi reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov, principalul finanţator al proiectului privind realizarea Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav potrivit Agerpres.

Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România (FAPT), Corina Martin, a declarat, cu acest prilej, că, în premieră, agenţiile de turism participante vor lua în calcul aeroportul de la Braşov, pentru care vor începe deja să planifice zboruri pentru 2021.

"Sunt prezentă astăzi, la Braşov, destinaţie turistică majoră a României, pentru a reuni şi atrage touroperatori români şi străini, care să dezvolte sosirile de turişti străini în România şi creşterea fluxului de turişti români către destinaţiile româneşti, printr-o întâlnire de lucru, în premieră, cu reprezentanţii aeroporturilor din România. Începând din 2021, Braşovul va avea aeroportul internaţional cu numărul 18 din România, iar deschiderea acestui aeroport va atrage un număr consistent mai mare de touroperatori străini şi români, care vor putea aduce mult mai mulţi turişti străini şi români în destinaţia Braşov, în Transilvania şi între destinaţiile turistice din România. De asemenea, braşovenii şi transilvănenii vor putea ajunge mult mai uşor în vacanţă pe litoralul românesc", a afirmat Corina Martin.



Potrivit acesteia, o prioritate ar fi operarea unui zbor Braşov-Constanţa, dar şi a unor chartere pentru incomming-ul de turişti.



"Una dintre priorităţi ar putea fi un zbor direct Braşov-Constanţa, care ar putea opera încă din 2021, dar şi zboruri charter cu turişti israelieni, britanici şi de pe alte pieţe pe care le considerăm importante, pentru a atrage turişti în România", a afirmat Martin.



"Apariţia celui de al 18-lea aeroport o salutăm, o aşteptăm cu mare interes pentru că Braşovul are un potenţial foarte mare în ce priveşte traficul aerian. apreciem şi felicităm eforturile făcute de domnul preşedinte Adrian Veştea (preşedintele CJ Braşov -n.r.) pentru apariţia unui aeroport nou şi, din prezentările pe care ni le-a făcut dânsul, s-au făcut paşi impresionanţi în această privinţă şi, de asemenea, sunt aprecieri pozitive din partea Romatsa, Autorităţii Civile Aeronautice Române. Există potenţial şi pentru zborurile interne, dar, în principal, considerăm că există un potenţial foarte mare pentru Aeroportul Braşov pentru trafic extern. Aeroportul Braşov va dinamiza turismul activitatea sportivă, cea universitară în Braşov şi va aduce beneficii foarte mari pentru braşoveni care nu vor mai călători în altă parte pentru a putea să ia avionul", a declarat, la rândul său, preşedintele AAR, David Ciceo.



"Consider că Braşovul, care a demonstrat în decursul timpului că, fără a avea niciun kilometru de autostradă care să lege de celelalte judeţe, are o capacitate de dezvoltare turistică foarte bună. am devenit cea mai importantă destinaţie turistică a României, practic, în ultimii trei ani, muntele a bătut marea - şi am convingerea că în momentul în care avem un alt mijloc de transport la dispoziţie - mă refer la aeroport - vor exista mult mai multe oportunităţi", a precizat preşedintele CJ Braşov, Adrian Veştea.