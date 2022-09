Video| Matteo Salvini provoacă o polemică punând la îndoială sancţiunile europene împotriva Rusiei

Matteo Salvini, liderului partidului italian de extremă dreapta Liga, a creat duminică o polemică punând la îndoială eficacitatea sancţiunilor europene adoptate împotriva Rusiei după declanşarea invaziei în Ucraina, transmite AFP.

'Mai multe luni s-au scurs şi oamenii plătesc facturi de două, chiar patru ori mai mari, şi, după şapte luni, războiul continuă şi visteria Federaţiei Ruse se umple de bani', a declarat Salvini la postul de radio RTL înainte de a se deplasa la Forumul economic The European House - Ambrosetti ce are loc la Cernobbio, în nordul Italiei.

'Sancţiunile funcţionează? Nu. În prezent, cei care sunt sancţionaţi sunt câştigători, pe când cei care au instituit sancţiunile sunt în genunchi', scrisese el pe Twitter sâmbătă.

'În mod evident, cineva în Europa face un calcul greşit. Este esenţial să regândim strategia pentru a salva locurile de muncă şi firmele în Italia', a pledat Salvini, informează Agerpres.

Enrico Letta, şeful Partidului Democrat (PD), unul din adversarii săi principali în campania pentru alegerile legislative din 25 septembrie, i-a replicat imediat pe aceeaşi reţea socială: 'Cred că Putin nu ar fi spus-o mai bine'.

'Când îl aud pe Salvini vorbind despre sancţiuni, am impresia că aud propaganda lui Putin. Sunt îngrijorată pentru o ţară ca Italia care face cu ochiul Rusiei', a reacţionat şi ministrul pentru sudul Italiei, Mara Carfagna, în marja forumului economic organizat pe malul lacului Como.

Legăturile între Salvini şi Moscova au suscitat îngrijorări în Italia, mai ales după invadarea Ucrainei, riscând să stânjenească Liga şi pe aliaţii săi din Forza Italia şi Fratelli d'Italia în campania electorală.

În schimb, Giorgia Meloni, lidera partidului Fratelli d'Italia (post-fascist), care conduce în sondaje, a luat poziţii clare în favoarea susţinerii Ucrainei şi a trimiterii de arme Kievului.

O dezbatere organizată de The European House - Ambrosetti urmează să-i reunească în cursul zilei pe principalii lideri ai partidelor, printre care Giorgia Meloni, Matteo Salvini şi Enrico Letta.

Le sanzioni stanno funzionando? No.

A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le sanzioni è in ginocchio.

Evidentemente qualcuno in Europa sta sbagliando i conti: ripensare la strategia è fondamentale per salvare posti di lavoro e imprese in Italia. pic.twitter.com/G2AgnTMrjB