S-a lepădat USR de inițiativa 'Fără penali'?: Stenogramele arată că Salvați România nu a cerut un vot telefonic în plen

Din stenogramele şedinţelor Comitetului liderilor grupurilor de la Senat, de marţi şi miercuri, obţinute de News.ro, nu reiese că vreunul dintre lideri a cerut explicit şi în mod expres să existe un vot telefonic la plenul în care urma să fie discutată iniţiativa „Fără penali în funcţii publice”. Cu toate acestea, liderul USR Dan Barna afirma miercuri că partidul a cerut „în Comitetul Liderilor ca votul sa fie telefonic, la fel ca în fiecare săptămână de pandemie de până acum, şi deocamdată nu s-a acceptat”. De asemenea, nu a fost o discuţie clară şi nimeni nu a susţinut un punct de vedere ferm legat de felul votului şi de prezenţa la plen. PSD a susţinut că, de principiu, ar dori un plen cu prezenţă fizică pentru că unele puncte pe ordinea de zi o impuneau. Ulterior, PSD a fost de acord cu UDMR atunci când a susţinut ca prezenţa fizică să fie doar pentru schimbările care trebuiau făcute în componenţa Biroului permanent şi restul plenului să fie online, pentru proiectele de lege. Decizia finală a rămăs să fie luată în Comitetul liderilor de miercuri, însă PSD a propus ca votul să fie cu prezenţă fizică, iar dacă nu se va fi reuşi, atunci se va încerca un plen online. Restul, în special UDMR, au contestat această variantă, potrivit news.ro

Citește și: Alexandru Rafila: ‘Ministerul Sănătăţii are nevoie de o strategie mai clară şi o coordonare mai bună”.

Reamintim că Senatul nu a întrunit miercuri cvorumul necesar de 68 de parlamentari pentru a putea desfăşura plenul, iar pentru ca iniţiativa „Fără penali” să poată fi votată şi adoptată erau necesare 90 de voturi. Singurii care au participat la plenul de miercuri au fost social-democraţii.

„USR nu participă la şedinţă dacă nu se ia votul telefonic pentru Fără penali pentru că în cazul acesta nu există nicio şansă să se facă numărul de voturi necesar (90 de senatori). Am cerut în Comitetul Liderilor ca votul sa fie telefonic, la fel ca în fiecare săptămână de pandemie de până acum, şi deocamdată nu s-a acceptat”, arată Dan Barna, într-o postare pe pagina sa de Facebook, după Comitetul liderilor de miercuri dimineaţa.

Stenograma completă a şedinţei Comitetul liderilor din 11 noiembrie, obţinută de News.ro, poate fi consultată AICI.

Şedinţa din 11 noiembrie: „Ştefan Radu Oprea, liderul senatorilor PSD: Propunerea mea e următoarea – să avem astăzi un plen fizic la ora 14.00, cu ordinea de zi pe care în principiul am agreat-o împreună ieri, la care vom adăugat câteva puncte pe ordinea de zi, adică desfăşurarea va trebui să fie în felul următor:

Proiectul de hotărâre privind vacantarea unor mandate de senator;

Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a statului de membru al Biroului permanent şi secretar al Senatului;

Am completat – validarea unor mandate de senator şi depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor

Am agreat ieri că facem şi votul pentru secretarii Biroului permanent

Raportul de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pe anul 2019;

Revolcarea preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Şi v-aş propune, pentru că suntem într-un plen fizic, să facem şi votul pentru vicepreşedinte, erau nişte propuneri noi şi ar fi trebuit să le votăm.

Radu-Mihai Mihail, liderul senatorilor USR: Am o observaţie la...

Ştefan-Radu Oprea: Vă rog.

Radu-Mihai Mihail: ... la lista iniţiativelor, de fapt, două observaţii. Una, dacă am putea să adăugăm – am scris şi pe grupul liderilor – L655/2020, în mod normal, are toată documentaţia necesară.

Ştefan-Radu Oprea: N-are raportul depus. Am primit acum de la Secretariatul general că nu are raport.

(...)

Cătălin-Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL: Deci astăzi (11 noiembrie, miercuri - n.r.) avem plen fizic, aşa ziceţi voi.

Ştefan Radu Oprea: Plen fizic, da.

Cseke Attila-Zoltan, liderul senatorilor UDMR: OK. Deci atunci rămânem, prima parte este plen fizic, cine poate să participe, să voteze, şi aşa mai departe, cine nu este, nu este. Şi când se trece la iniţiative legislative, atunci poate fi şi online, adică prezenţă, dezbatere, vot online.

Ştefan-Radu Oprea: Dacă avem prezenţă fizică, le facem cu prezenţă fizică azi.

Cseke Attila-Zoltan: Staţi puţin, ieri am întrebat acest lucru în mod concret. Atunci, facem fizic şi facem online, şi mi s-a spus că aşa facem, acum, dacă schimbăm astăzi...

Ştefan Radu Oprea: Ieri am rămas cu ieri, nu ne-am schimbat, am rămas cu sala.

Cseke Attila-Zoltan: nu, nu, nu era sala, deci...

Ştefan-Radu Oprea: Am spus ori fizic, ori... n-a fost şi.

Cseke Attila-Zoltan: Nu, nu, acum hai că... chiar mă enervez.

Daniel Fenechiu: Domnul Cseke are dreptate, aşa e.

Cseke Attila: Deci am întrebat în mod concret ieri acest lucru. Atunci, facem fizic şi facem online. Fizic însemnând tot ce înseamnă vot şi la început şi după aceea trecem la online. Acum ce facem? Dar care este...

Ştefan Radu Oprea: Facem voturile fizice astăzi, îii dăm drumul şi la ordine de zi şi asta e correct, că tot ne strângem acolo.

Cseke Attila: Bun, am înţeles, dar după aceea, când trecem la propuneri legislative, care este problema să facem partea aceea online, ca să fie oamenii prezenţi şi să poată să intervină? Asta am întrebat ieri, în mod concret, asta am întrebat şi mi s-a spus că aşa va fi, acum, dacă vrem să facem altfel, acum chiar nu e corect. Dar nu înţeleg care e problema.

Ştefan-Radu Oprea: Am înţeles, Ieri am vorbit foarte serios în ideea în care am spus că facem votul fizic. Dacă nu reuşim să facem un vot fizic, facem vot online. Deci, din punctul meu de vedere a fost un dacă. Eu cred că suntem în campanie şi trebuie să arătăm că, într-adevăr, această instituţie funcţionează, o prezenţă fizică e corectă. Sunt subiecte care sunt sensibile pe ordinea de zi, aţi văzut că atenţia presei este îndreptată asura noastră foarte mult şi eu cred că e un mesaj corect pe care împreună trebuie să-l transmitem către... dar, tot vorbim cu încrederea în Parlament, facem, dregem, chiar cred că e necesar să dăm un astfel de mesaj. Eu unul, ca şi candidat, mă simt mai confortabil să ştiu că instituţia din care vreau să fac parte lucrează, chiar lucrează.

Radu-Mihai Mihail: Problema e că nu putem să mergem în colegii acum, în condiţiile în care ştim că mai sunt câteva ore şi ieri am discutat, aşa am discutat, cum a amintit şi domnul Cseke. Şi altă problemă este mesajul pe care îl dăm raportat la pandemie, deci, într-adevăr, putem să facem un efort cât mai mulţi să vină fizic, dar nu putem să aducem tot plenul pentru toate dezbaterile şi aşa mai departe. Eu cred că decizia pe care am luat-o ieri este destul de clară.

Ştefan-Radu Oprea: Şi pentru mine este foarte clară, e un plen fizic sau e un plen online. Eu cred că, având atâtea puncte pe ordinea de zi care necesită vot cu prezenţă fizică, trebuie să avem prezenţă fizică. Asta e propunerea mea.

Cseke Attila: Bun. Este regulament, PSD are majoritate, poate să decidă acest lucru, dacă se menţine această opţiune astăzi, atunci este evident că în Comitetul liderilor degeaba discutăm, foarte sincer acum, degeaba discutăm. Am discutat ceva ieri, care s-a schimbat pentru astăzi. Nu este corect, eu nu degeana am întrebat, de aceea am întrebat, pentru că una e una, alta e alta. Nici din centrul ţării nu pot să spun acum unui om să se urce în maşină şi să ajungă la Bucureşti, pentru că nu are cum să ajungă, deci ştim foarte bine acest lucru, de aceea am întrebat ieri, ni s-a spus ceva. Acum, dacă se schimbă în altceva, asta e viaţa, o să comunicăm acest lucru. Deci, ca să fie foarte clar că noi o să comunicăm public că acest lucru s-a schimbat de pe o zi pe alta şi că nu este corect, înţelegerea din Comitetul liderilor a fost cu totul altceva. Îmi pare rău...

Daniel Fenechiu: Subscriu. Aşa este.

Ştefan-Radu Oprea: Avem alte observaţii? Dacă nu, eu vă mulţumesc foarte mult şi ne vedem la ora 14.00 în plen sau mai devreme, dacă consideraţi necesar. Bine. Vă mulţumesc mult. O zi bună!

Radu-Mihai Mihail: Poate ar trebui să vedem dacă mai sunt discuţii şi să ajungem la un acord privind acest vot, da? OK. Bun. Asta e.

Ştefan-Radu Oprea: Bine. Sănătate! O zi bună!”.

În reuniunea de marţi a Comitetului liderilor la Senat au fost discuţii şi despre faptul că iniţiativa „Fără penali” nu poată fi votată fără un raport de la Comisia juridică, ea având raport doar de la Comisia de constituţionalitate. Liderul senatorilor USR Radu Mihail a solicitat ca proiectul să intre pe plen, fără raport, pentru că Senatul este suveran, însă liderul senatorilor PSD Radu Oprea a invocat că există o cutumă care „spune că trebuie să avem raport al comisiilor”. „Eu vă propun ca să avem un raport al comisiilor”, a adăugat Oprea.

Ulterior, preşedintele Senatului Robert Cazanciuc a anunţat că decizia în şedinţa Comitetului liderilor grupurilor a fost ca iniţiativa „Fără penali în funcţii publice” să poată fi votată şi fără să existe un raport de la comisia juridică.

Cât despre felul în care să se desfăşoare plenul, în Comitetul liderilor de marţi, iniţial Radu Oprea a precizat că PSD vrea prezenţa fizică, însă când liderul senatorilor UDMR Cseke Attila a propus ca prezenţa fizică să fie pentru schimbarea componenţei Biroului permanent şi restul proiectelor să fie votate online, Oprea a fost de acord. În cele din urmă, liderul senatorilor PSD a încheiat prin a spune că va mai fi miercuri dimineaţa un Comitet al liderilor pentru o decizie finală în acest sens.

Stenogramă completă a şedinţei Comitetului liderilor din 10 noiembrie, obţinută de News.ro, poate fi consultată AICI.

Şedinţa din 10 noiembrie: „Ştefan-Radu Oprea: V-am transmis o propunere de ordine de zi la care aş adăuga şi alegerea membrilor Biroului permanent, sub condiţia desfăşurării miercuri a unui plen fizic şi acesta este un lucru pe care l-am discutat cu o parte dintre dumneavoastră înainte de începere. Propunerea unor lideri de grup a fost să încercăm un «sau», adică un plen fizic sau un plen online pentru data de mâine. Dacă vom reuşi un plen online, vă propun să mai face mâine un Comitet al liderilor înainte, ca să rămână foarte clar pe stenogramă că este un plen fizic. Dar, în principiu, ne-am dori să avem un plen fizic. Înţeleg de la liderii de grup că o parte dintre senatorii şi de la PNL, şi de la UDMR, şi de la USR ar putea fi prezenţi mâine în sală şi, în funcţie de acest lucru, când vom şti exact care senatori pot fi prezenţi fizică, să stabilim o prezenţă fizică. Dacă nu, cu certitudine vom avea şedinţă online. Vă rog.

Radu-Mihai Mihail: Dat fiind că legea este extrem de simplă, -este de fapt, ce am primit, verificat de către Curtea Constituţională, deci nu putem face oricum niciun fel de modificări pe text -, vă propune să o avem (iniţiativa „Fără penali” – n.r.) pe ordinea de zi şi să o votăm în plen. Plenul este suveran, deci putem să o votăm fără probleme în plen. Fără să fie nevoie de rapoartele comisiilor.

Ştefan-Radu Oprea: Nu are raport şi sunt comisii reunite. Cutuma spune că trebuie să avem raport al comisiilor. Eu vă propun ca să avem un raport al comisiilor şi apoi... De fapt, din câte ştiu, astăzi a şi fost una dintre comisii care s-a exprimat în acest sens.

Radu-Mihai Mihail: Dacă nu o votăm mâine, referendumul nu mai poate avea loc în momentul cel mai propice. Deci este absolut aberant să aşteptăm raportul unei comisii care nu a catadicsit să o pună în discuţie de patru luni de zile, pe un subiect care nu necesită, niciun fel de dezbatere, pentru că este o inţiativă dezbătută de doi ani de zile, Curtea Constituţională a verificat, nu este decât voinţa politică de a avea referendum pe 6 decembrie sau nu.

(...)

Cseke Attila: Două chestiuni acum haideţi să stabilim... încă nu e stabilit. Dacă se doreşte cu prezenţă fizică, mâine, plen al Senatului, atunci vă propun, dacă decizia va fi în acest sens – sigură că, la noi, programul senatorilor este stabilit şi este mai greu din Satu Mare sau din Oradea să ajungi în trei ore în Bucureşti, deci aici va fi o problemă de prezenţă din partea unor colegi de la UDMR – dacă se doreşte prezenţă fizică, să stabilim că prezenţa fizică este pentru partea de vot pe înlocuirea sau stabilirea membrilor Birourului permanent, restul se va desfăşura online. Ca să poată colegii să intre pe partea legislativă şi să voteze. Deci asta e corect aşa, da?

Ştefan-Radu Oprea: Foarte corect. Acest lucru l-am susţinut şi eu.

Cseke Attila: Bine. OK!

Cătălin-Daniel Fenechiu: Am o întrebare. Mă întreabă lumea – la ce oră punem totuşi mâine plenul de la Senat?

Ştefan-Radu Oprea: Ora 14.00.

Daniel Fenechiu: 14... Şi vom începe cu depunerea jurământului din ce am văzut în ordinea de zi. Constatarea vacantării...

Ştefan-Radu Oprea: Întâi vacantarea şi apoi depunerea jurământululi.

Daniel Fenechiu: Da. OK! E în regulă. Bine. Mulţumesc.

Ştefan-Radu Oprea: Bun. Dacă nu mai sunt intervenţii, vă mulţumesc.

Cseke Attila: Atunci aşteptăm proiectul ordinii de zi refăcut cu acel punct în plus.

Ştefan Radu Oprea: Sigur. Şi de asemenea am să vă rog să mai vorbit împreună pentru a vedea dacă reuşim să facem acest plen fizic, cum ar fi normal pentru ca Senatul României să fie funcţional deplin. Mulţumesc. Şi, în consecinţă, vom mai stabili o şedinţă a Comitetului liderilor pentru mâine dimineaţă. Cred că ora 9.00 ar putea să fie o oră bună, astfel încât să avem suficient timp pentru orice lucruri pe care le-am decide împreună.

Daniel Fenechiu: E în regulă.

Ştefan Radu Oprea: Vă mulţumesc mult. O zi bună!”.

Biroul permanent de joi nu a avut cvorum pentru a convoca un nou plen al Senatului în care să fie votată iniţiativa „Fără penali în funcţii publice”.

Dan Barna a declarat că joi a fost momentul adevărului şi PSD, PNL şi UDMR au boicotat referendumul „Fără penali” şi şedinţa Biroului permanent care nu s-a putut desfăşura din cauza lipsei de cvorum. „Fără Penali este parte din programul nostru de guvernare şi condiţie esenţială pentru participarea la orice coaliţie care vrea, într-adevăr, reformarea Românie”, a adăugat liderul USR.

Liberalii au transmis că PNL a boicotat şedinţa de joi a Biroului permanent pentru că este dominată de majoritatea PSD.

„Spre deosebire de alţii, noi nu avem încredere în PSD şi azi există riscul ca iniţiativa să fie respinsă. Nu putem permite PSD să continue ticăloşiile în Parlament! PNL nu poate fi de acord să dea gir PSD pentru a recăpăta controlul asupra Senatului, prin compunerea Biroului Permanent, respectiv să permită ca toate măsurile Guvernului să fie răstălmăcite, compromise, denaturate în acest Parlament expirat şi ilegitim”, au mai argumentat liberalii.