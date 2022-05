Video| Nava de salvare Ocean Viking a acostat în Sicilia, având la bord 294 de migranţi

Nava de salvare Ocean Viking a organizaţiei neguvernamentale SOS Mediterranee a acostat joi în Sicilia, având la bord 294 de migranţi, după ce a aşteptat mai mult de o săptămână aprobarea autorităţilor italiene, informează dpa.

Organizaţia a precizat că s-a permis intrarea navei în portul Pozzallo, la extremitatea sudică a insulei.

Luna trecută, Ocean Viking a efectuat patru operaţiuni de salvare a migranţilor din Mediterana; potrivit SOS Mediterranee, cei luaţi la bord veneau din Libia, potrivit Agerpres.ro.

Mii de migranţi încearcă anual să ajungă de pe coasta de nord a Africii în Uniunea Europeană, fie din motive economice, fie pentru a scăpa de persecuţii sau din zone de conflict. Călătoria pe mare este periculoasă şi uneori cei care se încumetă plătesc cu viaţa, menţionează dpa.

Cei care sunt salvaţi de nave ale organizaţiilor umanitare aşteaptă de multe ori cu zilele pe mare permisiunea de a acosta într-o ţară europeană, una dintre destinaţiile cele mai frecvente fiind Italia.

This morning, the #OceanViking docked in Pozzallo where the disembarkation began for 294 survivors. After 4 complicated rescues and 8 days of waiting, we are relieved that the survivors who went through horrors in #Libya and lost relatives at sea will finally reach a safe port. pic.twitter.com/vV6sNcRdxJ