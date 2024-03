Păcălit de un fals Pablo Longoria să îi dea 15.000 de euro - Bărbatul este în continuare convins că l-a înşelat preşedintele OM

Convins că vorbeşte cu preşedintele clubului Olympique Marseille, un bărbat a fost înşelat cu 15.000 de euro de un impostor, relatează RMC Sport, potrivit news.ro

Într-un reportaj realizat de BFM TV, un bărbat a explicat că a fost păcălit de "Pablo Longoria" să îi dea 15.000 de euro, crezând că este vorba despre cel adevărat.

Arătând conversaţiile sale de pe reţelele de socializare cu aşa-zisul preşedinte al OM, victima a explicat că a avut mesaje lungi cu acesta, în care spaniolul îi promitea 80.000 de euro "pentru proiectele sale personale", sub rezerva plăţii unor comisioane bancare. În apărarea sa, bărbatul a explicat: "Există o anumită legislaţie, există legi, am căzut în capcană. Am avut încredere în ei".

După ce şi-a dat seama de înşelătorie, bărbatul a spus că intenţionează să depună o plângere pentru a recupera o parte din banii pierduţi. "Mi-a distrus viaţa, i-am spus 'ai distrus o familie'", dar el rămâne convins că a fost vorba despre adevăratul Pablo Longoria şi se va duce după el.

Cu toate acestea, semnalele au fost clare, subliniază RMC Sport, iar contul de Facebook al presupusului Longoria nu avea atât de mulţi abonaţi câţi ar fi trebuit să fie.